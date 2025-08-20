Fullstack Backend Data Engineer
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm
Vi söker en Fullstack Backend Data Engineer
Denna Klient ansvarar för att invånare och besökare har tillgång till en väl utbyggd och pålitlig kollektivtrafik.
IT-avdelningen ansvarar för design, utveckling och förvaltning av digitala tjänster som bidrar till attraktiv och hållbar kollektivtrafik. Data & Analysorganisationen består av cirka 50 anställda och konsulter som arbetar i sex agila team och fokuserar på att göra verksamheten mer datadriven. Initiativ pågår för att modernisera analysplattformen med Azure, on-prem-lösning och Geodataplattform från Esri.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som Senior Data Engineer deltar du tidigt i uppbyggnaden av en ny analysplattform på Azure. Du arbetar självständigt och drivs av att ta fram och implementera lösningar, samtidigt som du delar kunskap och stöttar kollegor. Ditt ansvar omfattar dataintegration, utveckling och förvaltning av hybridinfrastruktur, hantering av komplexa datamängder samt informationssäkerhet i samband med implementation. Du bidrar till förvaltningsbarheten av molnplattformen, bygger ny funktionalitet utifrån verksamhetens behov och deltar i att forma arbetssätt och processer. Samverkan inom teamet, mellan team och övrig IT är en viktig del av vardagen.Kvalifikationer
Erfarenhet som Senior Data Engineer eller motsvarande roll
Erfarenhet av dataintegration och hantering av komplexa datamängder
Kunskap om och erfarenhet av molnlösningar, gärna Azure
Erfarenhet av hybridinfrastruktur
Förståelse för informationssäkerhet vid implementation
God samarbetsförmåga och erfarenhet av kompetensdelning
Meriterande
Erfarenhet av Esri Geodataplattform
Erfarenhet av on-prem-lösningar och analysplattformarAnställningsvillkor
Placering: Distans med möjlighet till kontor
Sysselsättningsgrad: Heltid
Period: 2025-09-15 - 2026-06-30Så ansöker du
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen och ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas.
Vi ser fram emot din ansökan!
