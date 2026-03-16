Frukost värdinna Sommar.
Vill du leva det goda livet och göra livet gott för andra? Då är Bjertorp Slott din nästa arbetsplats! Bjertorp Slott är ingen vanlig arbetsplats. Här får du chansen att arbeta mitt ute på landet i en fantastisk miljö där historien sträcker sig som en röd tråd in i framtiden. Tänk dig att få njuta av den otroligt vackra och lugna omgivningen, samtidigt som det är full fart på jobbet. Här är din arbetsuppgift att bjuda på dig själv och skapa upplevelser och minnen för livet. Denna tjänst är din huvudsakliga tjänst innefattar frukost på Bjertorp slott. Tillsammans med vårt härliga team sprider du glädje till var och en som kliver in genom våra dörrar på slottet.
Nu söker vi dig som är passionerad, driven och älskar att ge gäster upplevelser utöver det vanliga. Du gillar att jobba i team samt självständigt och hjälper till där det behövs på hotellet. Du kan jobba flexibelt både kvällar, mornar samt helger. Tjänsten innefattar främst frukost arbete och att ge våra gästen en perfekt start på morgonen. Gäller främst juni - augusti med möjlighet till tidigare start och förlängning.
Du kommer att ingå i ett härligt team där vi tillsammans skapar en fantastisk arbetsplats och mötesplats för våra gäster. Du bjuder på dig själv, är engagerad i kollegor och gäster på hotellet och har nära till skratt och bus.
Du brinner för att leverera matupplevelser som våra gäster sent ska glömma. Som frukost personal är du morgonpigg, serviceminded och sätter gästers önskemål först. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i kök eller café sedan tidigare. Att jobba noggrant och leverera kvalitét är viktigt för dig.
Tycker du att det här låter spännande så passa på och sök.
Det vi erbjuder dig är en roll där du jobbar som Service Crew - Frukost men även kan jobba på övriga avdelningar på hotellet och sprida din passion.
Tidsbegränsad anställning: juni-augusti med möjlighet till tidigare start och förlängning Tjänstgöringsgrad: 75% Arbetstider: vardagar och helg, främst dagtid.
Sista ansökningsdag 25 April, intervjuer sker löpande.
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje.
Winn Hotel Group driver även sina egna affärsakademi kallad Winn Business School.
