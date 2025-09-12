Frukost/ Lunchansvarig till Ekerum
Ekerum Golf & Resort AB / Servitörsjobb / Kalmar Visa alla servitörsjobb i Kalmar
2025-09-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerum Golf & Resort AB i Kalmar
, Borgholm
eller i hela Sverige
Frukost & Lunchansvarig på Ekerum Vi söker efter dig som är genuint serviceinriktad och visar ett stort intresse för gästen. Att le och säga "god morgon" kommer naturligt för dig. Du är stresstålig, flexibel och lösningsorienterad.
Som frukost & lunchansvarig på Ekerum är du närvarande, inspirerande och engagerad. Du får ditt team att växa tillsammans med dig. Du kan konsten att kombinera professionell finess med ett avslappnat och varmt bemötande och tar ansvar för att ge våra gäster en riktigt härlig start på dagen!
Vi tror att du har några års erfarenhet av matsalsarbete men framför allt tror vi på din personlighet: din positiva energi, din passion för service och din förmåga att få andra att må bra.
I jobbet ingår frukostförberedelser och avplockning av måltider. Dessutom ingår service och servering vid konferensfika. Arbetstiderna kräver att du är morgonpigg då frukosten öppnar tidigt.
Innefattar både vardagar och helger.
Om oss..
Ekerum Resort Öland är mer än bara en golfresort - det är en plats fylld av aktiviteter, natur och avkoppling. Beläget mitt på vackra Öland, erbjuder Ekerum något för alla, från golf, tennis och padel till spa. En Restaurang, en Trattoria och en Sportbar plus ett antal lokaler i olika storlekar för event, konferenser, bröllop och fester. Vi är stolta över att kunna erbjuda en kombination av modern komfort och historisk charm som gör varje besök unikt. Tillträde omgående alt enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen in med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerum Golf & Resort AB
(org.nr 556559-4032), http://ekerum.com Arbetsplats
Ekerum Resort Öland Kontakt
Sebastian Johansson sebastian.johansson@ekerum.com Jobbnummer
9507209