Frukost Kock
TB Restauranger AB / Kockjobb / Åre Visa alla kockjobb i Åre
2025-12-06
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TB Restauranger AB i Åre
Är du morgonpigg och vill jobba som frukostkock hos oss på Restaurang Zoft i Åre.
I tjänster ingår att Planera, förbereda och tilllaga rätter på vår A 'la Carte frukostmeny. Du ska även känna dig trygg med att arbetsleda övrig frukostpersonal och hjälpa till i matsalen vid behov.
Tjänsten ligger på ca 60-75% i grunden, men kan lätt utökas om viljan och behov finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: jobb@zoftare.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TB Restauranger AB
(org.nr 559325-7917)
Tottvägen 111 (visa karta
)
837 51 ÅRE Arbetsplats
Zoft Åre Kontakt
Tommy Bergstrand jobb@zoftare.se Jobbnummer
9632058