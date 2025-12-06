Frukost Kock

TB Restauranger AB / Kockjobb / Åre
2025-12-06


Är du morgonpigg och vill jobba som frukostkock hos oss på Restaurang Zoft i Åre.
I tjänster ingår att Planera, förbereda och tilllaga rätter på vår A 'la Carte frukostmeny. Du ska även känna dig trygg med att arbetsleda övrig frukostpersonal och hjälpa till i matsalen vid behov.
Tjänsten ligger på ca 60-75% i grunden, men kan lätt utökas om viljan och behov finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: jobb@zoftare.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TB Restauranger AB (org.nr 559325-7917)
Tottvägen 111 (visa karta)
837 51  ÅRE

Arbetsplats
Zoft Åre

Kontakt
Tommy Bergstrand
jobb@zoftare.se

Jobbnummer
9632058

