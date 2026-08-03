Frontendutvecklare till PTS
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Vill du utveckla moderna och tillgängliga webblösningar som gör skillnad för samhället? Nu söker vi en frontendutvecklare för ett vikariat på 80 procent under perioden 1 oktober 2026 till 31 januari 2027, då en av våra uppskattade kollegor går på föräldraledighet. Här får du arbeta i ett engagerat utvecklingsteam där teknik, samarbete och användarupplevelse står i fokus.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Avdelningen för verksamhetsutveckling ansvarar för drift, förvaltning, system-, verksamhets- och processutveckling. Vi utvecklar och förvaltar både egenutvecklade lösningar och standardsystem och ansvarar för PTS:s it-system, webbplatser och e-tjänster. Här arbetar utvecklare, förvaltare, projektledare, kravanalytiker och andra specialister tillsammans i tvärfunktionella team.
Jag som blir din chef heter Paula Fagerlund. Jag tror på tillit före kontroll och på att bra lösningar skapas tillsammans. Som chef är jag tydlig med riktning och förväntningar, men ger stort utrymme för eget ansvar, nya idéer och olika perspektiv. Jag uppskattar när människor vågar tänka innovativt, ifrågasätta invanda arbetssätt och hitta smartare sätt att lösa uppdraget. För mig är ledarskap något vi gör i vardagen, genom dialog, samarbete och gemensamt ansvar för helheten.
Om rollen
Som frontendutvecklare blir du en del av ett mindre utvecklingsteam med 3–5 personer där ni tillsammans utvecklar och vidareutvecklar moderna webblösningar med React. Du är delaktig genom hela utvecklingsprocessen – från analys och lösningsdesign till implementation och vidareutveckling.
Du arbetar med att integrera frontend mot interna och externa API:er och bidrar även med utveckling i C#, kodgranskning, test och gemensamma kodbaser. Rollen innebär ett nära samarbete med både utvecklarkollegor och verksamheten genom möten och workshops. En viktig del av uppdraget är också att utveckla tillgängliga digitala tjänster enligt WCAG.
Rollen passar dig som trivs med att lösa komplexa problem där alla svar inte alltid är givna. Eftersom teamet är litet behöver du vara flexibel, ta ansvar och uppskatta ett nära samarbete där ni tillsammans utvecklar både teknik och arbetssätt.
Om teamet
Enheten ansvarar för IT-tjänsteutveckling och arbetar med både utveckling och förvaltning av PTS digitala lösningar. Här arbetar utvecklare, förvaltare, projektledare och kravanalytiker tillsammans i mindre team med bred kompetens och stort engagemang. Kulturen präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst arbetssätt där vi hjälps åt för att skapa lösningar med hög kvalitet.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen är du samarbetsorienterad och uppskattar att arbeta nära andra för att hitta de bästa lösningarna. Du är kreativ och tycker om att lösa problem på nya sätt samtidigt som du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du kommunicerar tydligt och bidrar till ett gott samarbete både inom teamet och med verksamheten. För oss är dina personliga egenskaper är viktiga, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
Avslutad eftergymnasial utbildning om minst 2 år inom programmering, exempelvis från universitet, högskola eller yrkeshögskola (YH).
Aktuell flerårig och dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling med praktisk erfarenhet av React, HTML5, CSS och versionshantering i Git samt förståelse för CI/CD flöden.
Aktuell erfarenhet av att bygga e-tjänster
Aktuell praktisk erfarenhet av Highcharts
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande om du har:
Praktisk erfarenhet av UX.
Praktisk erfarenhet av Storybook.
Erfarenhet av arbete på PTS eller annan beredskapsmyndighet.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker.
Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på 80 procent under perioden 1 oktober 2026 till 31 januari 2027. Placering i Stockholm. Din tjänstetitel blir systemutvecklare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Paula Fagerlund, paula.fagerlund@pts.se
eller HR-specialist Denise Brosché, denise.brosche@pts.se
För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Post- Och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://pts.se/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
10018347