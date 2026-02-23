Frontendutvecklare till Göteborgsområdet
2026-02-23
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en flexibel frontendutvecklare som är bra på att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare hör du till kontoret för global inhämtning och bearbetning. Kontoret har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamhetsområdet. Kontoret utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system.
I linje med kontorets uppdrag består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att utveckla nya system och att arbeta med vidareutveckling samt förvaltning av befintliga system. I din roll är samarbete viktigt, både inom teamet och med verksamheten där du kommer arbeta med frågor kring val av design, arkitektur, implementation och testning med genomgående säkerhetsfokus.
Teamet arbetar enligt Scrum, där du är delaktig från första idén till driftsättning och förvaltning. Du kommer arbeta med ett tvärfunktionellt team i en miljö som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Vi har ett nära samarbete inom teamet men vi jobbar även nära användare, beställare och drift. Du kommer in som teamets första frontendutvecklare, vilket skapar goda förutsättningar att sätta din egen prägel på rollen.
Resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av modern webutveckling
Goda kunskaper inom Javascriptramverk, så som React
Arbetat med agila metoder, exempelvis Scrum/SAFe
Arbetat med kravanalys, användbarhet samt UX
Goda kunskaper inom Linux
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Dokumenterade kurser inom IT, webutveckling och/eller objektorienterad javautveckling
Erfarenhet av Java, Python samt Elasticsearch
Arbetat med Kubernetes och molntjänster
Arbetat med utveckling och förvaltning av större system
Erfarenhet av automatiserad testning av Frontend-komponenter
Kunskaper inom CI/CD
Erfarenhet av att arbeta nära frågor som rör Frontend-arkitektur
Kunskaper inom IT säkerhet
B-körkort
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Flexibel - Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan med enkelhet ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Strukturerad - Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Helhetssyn - Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Göteborgsområdet. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringsfunktionen via rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-03-22
Referensnummer 2025FRA1202-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9756541