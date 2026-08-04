Frontendutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en roll där du får vara med och utveckla en gemensam frontendplattform som många team bygger vidare på. Fokus ligger på microfrontends, Web Components och återanvändbara komponentbibliotek för verksamhetskritiska applikationer i en tekniskt avancerad miljö.
Här arbetar du nära utvecklingsteam och UX för att skapa skalbara, hållbara och användarvänliga lösningar. Du bidrar också till arkitektur och tekniska vägval, samtidigt som du är med och förbättrar utvecklarupplevelsen genom smarta verktyg och gemensamma arbetssätt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka en central plattform med stor räckvidd och arbeta med modern frontendutveckling i stor skala.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar frontendplattformar samt gemensamma bibliotek.
Du bygger moderna och återanvändbara UI-komponenter.
Du arbetar med microfrontends och Web Components i stor skala.
Du förbättrar utvecklarupplevelsen genom verktyg, builders och templates.
Du samarbetar tätt med andra team och UX för att skapa hållbara och användarvänliga lösningar.
Du stöttar utvecklare i användningen av gemensamma plattformar och komponenter.
Du deltar i tekniska vägval och utvärderar löpande nya tekniker och arbetssätt.
Du arbetar med nyutveckling, förbättringar och förvaltning av verksamhetskritiska applikationer.
Du deltar i ett rullande schema för support och beredskap.
KravDu har flera års erfarenhet av frontendutveckling.
Du har goda kunskaper inom JavaScript/TypeScript, HTML samt Vue eller motsvarande frontendramverk.
Du har erfarenhet av microfrontend-arkitektur och arbete med Web Components.
Du har arbetat med design systems och komponentbibliotek.
Du har ett starkt fokus på att skapa hållbara och skalbara lösningar.
Du har intresse för arkitektur och komponentdriven utveckling.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet av tillgänglighetsarbete, exempelvis WCAG och inkluderande gränssnitt.
Erfarenhet av AI-relaterade lösningar eller AI-drivna utvecklingsverktyg.
Kunskap inom Azure DevOps och infrastruktur.
Erfarenhet av Vue, Svelte, SystemJS, Vite, Rollup, Esbuild, SCSS, CSS eller Storybook.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165050-2129039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10020561