Frontend-utvecklare till Expektra
2025-11-05
Energiomställningen är här, och den går snabbt! Bli en del av oss när vi bygger kärnan i framtidens elhandel. Vårt uppdrag är att automatisera elhandeln och bidra till en hållbar framtid under energiomställningen.
Hos oss får du vara med och bygga kärnan i framtidens elhandel genom att utveckla tekniken som automatiserar och moderniserar en hel bransch.
Vi står nu inför vårt största skifte hittills. Efter många år som ett litet dedikerat team som byggt allt från grunden växlar vi upp och går in i ett nytt kapitel. Som utvecklare hos oss är du med och formar både produkt, teknik och kultur.
Om rollen
I den här rollen blir du en central del av vårt utvecklingsteam med fokus på att vidareutveckla och optimera en komplex, dataintensiv Angular-applikation. Du arbetar tätt med våra backend-API:er och ansvarar för avancerade CRUD-flöden, samtidigt som du bygger och förbättrar komponenter som hanterar stora mängder tidsseriedata med hög prestanda.
Arbetet innebär att du fördjupar dig i komplexa dataströmmar, optimerar applikationens stabilitet, snabbhet och skalbarhet, och är en aktiv del av hur vi strukturerar och vidareutvecklar vår frontendarkitektur.
För oss handlar frontend om logik, struktur, prestanda, dataströmmar och arkitektur i en domän där millisekunder och korrekt visualiserad data faktiskt påverkar affärsresultat. Hos oss blir din frontendkod en direkt del av kundernas beslut i realtid, baserat på enorma mängder data.
Om dig
Du är en erfaren frontendutvecklare som trivs med att ta ansvar, driva lösningar framåt och arbeta självständigt. Du drivs av att förstå helheten - hur datan flödar, hur logiken är uppbyggd och vad som ligger bakom behovet, inte bara uppgiften i sig. När något är otydligt söker du aktivt klarhet, och du är trygg med att fatta välgrundade beslut.
Du har ett analytiskt och nyfiket arbetssätt, och du uppskattar komplexa problem där struktur, prestanda och tydliga dataströmmar är centralt. Du är prestigelös i samarbeten och gillar att dela med dig av din kunskap. Du lyfter idéer och kommer med förbättringar som stärker både tekniken och produkten, och tar gärna initiativ när du ser något som kan göras smartare. Samtidigt har du en naturlig känsla för när något är 'good enough' utan att kompromissa med kvalitet.
Vi ser att du har:
3-4 års arbetslivserfarenhet av frontend-utveckling.
1-2 års aktuell erfarenhet av Angular.
Mycket goda kunskaper i Typescript.
Goda kunskaper i HTML och CSS.
Erfarenhet av att jobba mot REST-API:er.
Förståelse för arkitektur och struktur i större frontendkodbaser
Flytande svenska i tal och skrift
Det är ett plus om du har:
Vana vid komplexa CRUD-flöden och datastrukturer.
Erfarenhet av komponenttester.
Erfarenhet av tidsseriedata eller stora datamängder.
Intresse för statistik och datavisualisering.
Erfarenhet av .NET eller backend-API:er.
Vad vi erbjuder dig!
Hos oss får du:
Frihet under ansvar: Vi tror på autonom arbetsmiljö och en mötesminimalistisk kultur.
Bli en del av ett bolag som förenar AI, teknik och hållbarhet.
Kombinera entreprenöriell anda med stabilitet och långsiktighet.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Skicka in din ansökan och låt oss forma framtiden tillsammans - vi ser fram emot att höra från dig!
