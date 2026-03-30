Frontendutvecklare
2026-03-30
Vi är en dynamisk digitalbyrå som hjälper företag att stärka sin digitala närvaro genom webbutveckling, e-handel, UX/UI-design, SEO och datadriven tillväxt. Med expertis i plattformar som WordPress/WooCommerce, Laravel och Payload CMS kombinerar vi kreativitet med teknisk expertis för att leverera stabila, konverteringsfokuserade lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder.
Hos oss är tempot högt, miljön kreativ och vi älskar de förändringar som följer med en växande byrå. Vi har höga krav som kommer med ett stort förtroende. Hos oss jobbar du självständigt, hanterar flera projekt parallellt och prioriterar i samråd med projektgruppen.
Om rollen
Som Frontendutvecklare hos oss får du ett centralt ansvar för att skapa snygga, användarvänliga och högpresterande gränssnitt till våra kunders digitala lösningar - ofta affärskritiska webbplatser och e-handelsplattformar som behöver vara tillgängliga, snabba och konverteringsstarka. Du kommer att:
Utveckla responsiva och moderna frontend-lösningar för webbplatser, e-handelsplattformar och custom-applikationer.
Arbeta i både WordPress (custom themes) och Payload CMS med Next.js.
Säkerställa hög tillgänglighet enligt WCAG 2.2.
Implementera teknisk SEO-optimering på frontend-nivå.
Skapa pixelperfekta, animerade och interaktiva UI-lösningar med stark fokus på användarupplevelse och konvertering.
Samarbeta nära designers, projektledare, kunder och backendutvecklare för att omsätta design till kod av högsta kvalitet.
Bidra till vår expansion genom att ta ägarskap för projekt och hjälpa till att skala våra processer.
Du kommer snabbt in i våra rutiner och arbetsflöden - och därefter förväntas du köra självständigt i ett högt tempo.
Vem är du?
Du har minst 3 års erfarenhet som frontendutvecklare, gärna från digitalbyrå eller liknande miljö.
Du behärskar JavaScript/TypeScript, React/Next.js, HTML/CSS samt relaterade ramverk.
Du har erfarenhet av PHP-ramverk som Laravel, samt headless CMS-lösningar med TypeScript och Next.js
Du har ett starkt öga för design och kan skapa snygga, moderna och användarvänliga UI-lösningar som känns premium.
Du är expert på WCAG och tillgänglighet samt teknisk SEO för frontend.
Du trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar kan skifta snabbt - du jonglerar flera bollar utan problem och prioriterar rätt.
Du är självgående, ansvarstagande och van vid att arbeta utan att behöva ständiga instruktioner.
Du gillar digitalbyrå-livet: kreativt, kundnära och ibland intensivt.
Vårt kontor ligger i Stockholm, men du kan jobba remote - däremot behöver du kunna resa till Stockholm vid behov.
Minst 3 års erfarenhet som frontendutvecklare
Flytande Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av animationer
Erfarenhet av Vercel och server-side rendering/optimerad deployment
Kunskap i Figma och nära samarbete med designers
Erfarenhet av performance-optimering
Intresse för konverteringsoptimering
Vad erbjuder vi?
Möjligheten att vara med och forma vår expansion - ditt arbete får direkt påverkan.
Ett kreativt och snabbfotat team med höga ambitioner.
Flexibilitet med remote-arbete och balans i vardagen.
Heltidstjänst, konkurrenskraftig lön, förmåner och kontinuerlig utveckling.
Skicka din ansökan med CV, portfolio med länkar till tidigare projekt och en kort motivering varför just du passar hos Pigment. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frontendutvecklare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pigment AB
https://pigment.se/
