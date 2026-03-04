Front Office Manager till Hotel Bellora
ESS Hotel Group AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Göteborg
, Härryda
, Varberg
, Falkenberg
, Laholm
eller i hela Sverige
ESS Group skapar destinationer där upplevelsen alltid står i centrum. Vi drivs av fyra värdeord: Passion, Professionalism, Playfulness och Personality. Vi bygger inte bara hotell. Vi skapar platser dit människor vill tillbaka.
Bellora - boutique i storlek, ledande i ambition. Mitt på Avenyn lever vi Dolce Vita - italiensk energi, levande restaurang, full lobby och gäster som vill känna pulsen från första sekund. Nu söker vi en Front Office Manager som förstår att receptionen är hjärtat - men att hela huset är kroppen.
Rollen - mitt i huset, inte bakom en disk
På Bellora jobbar vi tätt. Bokstavligt talat.
Reception och restaurang delar yta. Gäster checkar in bredvid gäster som tar en aperitivo. Tempot skiftar snabbt mellan låg- och högsäsong - men en sak är konstant:Vi jobbar inte bara i receptionen.
Vi jobbar på Bellora.
Det finns ett uttalat krav på samarbete mellan avdelningarna. Ingen jobbar i sin egen bubbla. Vi löser det tillsammans.
Som Front Office Manager är du en operativ ledare som:
• Driver struktur i en levande miljö
• Skapar tydlighet även när det är fullt tryck
• Rör dig i rummet, inte gömmer dig bakom en skärm
• Bygger lagkänsla över avdelningsgränserna
Ditt ansvar
• Leda och organisera receptionens dagliga drift
• Säkerställa att struktur och rutiner fungerar i både låg- och högsäsong
• Arbeta aktivt i driften - dag, kväll, natt och helg
• Säkerställa hög kvalitet i varje gästinteraktion
• Samarbeta tätt med restaurang och övriga avdelningar
• Planera bemanning efter beläggning och tempo
• Rekrytera, utbilda och utveckla teamet
• Följa upp resultat, kvalitet och gästnöjdhet
Du ansvarar inte bara för receptionens prestation - utan för hur den samspelar med helheten.
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet från hotell i ledande roll
• Trivs i en mindre organisation där alla syns och behövs
• Förstår att samarbete inte är en bonus - det är ett krav
• Är strukturerad och trygg i att sätta tydliga ramar
• Är social, kommunikativ och älskar att möta gäster
• Gillar att arbeta utanför disken och vara en del av energin
• Är flexibel mellan säsonger och arbetsuppgifter
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Har god system- och teknikvana
Erfarenhet från cityhotell eller restaurangnära miljö är meriterande.
För att lyckas hos oss
Du måste älska tempo.
Du måste älska människor.
Du måste älska lagspel.
På Bellora finns det ingen "det där är inte mitt bord".
Här kliver vi fram. Tillsammans.
Dolce Vita - men med struktur, ansvar och höga krav.
Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare 100%, Arbetstid: dag, kväll, natt och helg Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 17 Mars.
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7298146-1872846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Kungsportsavenyen 6 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9776107