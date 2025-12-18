Frivårdsinspektör till Frivården Kalmar
2025-12-18
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Kalmars verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/kalmar/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du bland annat för klienter dömda till skyddstillsyn och klienter som är villkorligt frigivna och som står under övervakning. Du kan även komma att arbeta med intensivövervakning med elektronisk kontroll, i mer vardagligt tal så kallad fotboja, och samhällstjänst. Vid frivården gör vi även personutredningar inför tingsrätts- och hovrättsförhandlingar och tar ställning till påföljdsförslag. Arbetet inom frivården består till stor del av att möta klienter, göra utredningsarbete och risk- och behovsbedömningar samt att upprätta planer för verkställigheter. Som frivårdsinspektör kan du även få arbeta med att leda behandlingsprogram.
Arbetet som frivårdsinspektör innebär i stora drag att du aktivt arbetar för att motivera klienter att göra livsstilsförändringar. Detta sker bland annat genom strukturerade handläggarsamtal som bygger på KBT, att motivera klienter till att delta i programverksamhet samt att förmå klienter, som är intagan på anstalt, att medverka i frigivningsförberedelser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift.
* B- Körkort
Det är meriterande om du har
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Relevanta språkkunskaper
* Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning
* Erfarenhet av utredningsarbete
* Erfarenhet av socialt behandlingsarbete
* Erfarenhet av arbete med verkställighetsplanering.
* Erfarenhet av arbete med KBT-baserade insatser
* Erfarenhet av KrimStics
* Erfarenhet av att arbeta med MI (Motiverande samtal)
* Arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Kalmar Kontakt
Rekryteringsspecialist
Emma Angervåg emma.angervag@kriminalvarden.se Jobbnummer
