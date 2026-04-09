Fritidsvaktmästare
Nu söker vi en ny fritidsvaktmästare. Är du vår nya kollega?
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Du kommer att arbeta med drift, skötsel och underhåll av kommunala fritidsanläggningar. I arbetet ingår förberedelser och delaktighet vid elitmatcher i bland annat de stora lagsporterna, såsom handboll, fotboll och ishockey. Vi arbetar även inför och efter vid andra typer av evenemang exempelvis mässor, utställningar, konserter med mera. Schemalagd arbetstid gäller.
I tjänsten förekommer ständig utveckling som följer de förväntningar och krav som specialförbund, föreningar, massmedia och publik ställer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser motsvarande. Det är meriterande om du har utbildning inom arbetsområdet. Har du dessutom erfarenhet av arbete som fritidsvaktmästare eller groundsman är det också meriterande. Vi ser gärna att du har utbildning och vana att köra ismaskin. God kännedom om idrottsrörelsen, föreningslivet och evenemangsteknik är meriterande. B-körkort är också ett krav.
Som person har du god planeringsförmåga och kan organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt och effektivt sätt. Du är flexibel och kan snabbt ställa om vid nya förutsättningar. Du har höga krav på dig själv och är väl medveten om vad det innebär att leverera en produkt på elitnivå.
Om du blir erbjuden anställning behöver du beställa och visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Det här är vi
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK-2026-10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Fastighetsteknik Kontakt
Kommunal
Christer Matsson christer.matsson@kristianstad.se 0733-13 87 00 Jobbnummer
9845309