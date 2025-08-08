Fritidspedagog sökes
2025-08-08
Om jobbet
Algebraskolan är en fristående F-9-skola med en profil inom matematik och arabiska. Vårt elevnära arbetssätt, där vi lägger stor vikt vid varje elevs individuella utveckling, gör att vi kan skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Vi tror på att varje elev har unika förmågor och arbetar hårt för att de ska nå sin fulla potential.
Vi söker nu en engagerad fritidspedagog till vår skola med omgående start. Du kommer att ingå i ett dedikerat arbetslag där samarbete, kreativitet och elevernas välmående står i fokus.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utveckla aktiviteter på fritidshemmet i linje med läroplanens mål.
Skapa en trygg, stimulerande och meningsfull fritid för eleverna.
Arbeta för att stärka elevernas sociala färdigheter, självständighet och ansvarstagande.
Samarbeta nära med klasslärare och övrig personal för att stödja elevernas utveckling både socialt och kunskapsmässigt.
Delta i rastverksamhet och andra aktiviteter som främjar trygghet och gemenskap på skolan.Kvalifikationer
Utbildad fritidspedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete på fritidshem är meriterande.
God förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Du är kreativ, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer med barn och kollegor.
Du har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt samt kan hantera olika situationer med lugn och tydlighet.
Vi erbjuder:
En utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att påverka och vara delaktig i skolans och fritidshemmets utveckling.
Kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll.
En arbetsmiljö där elevernas trygghet och utveckling står i centrum.
Är du en driven och kreativ pedagog som brinner för att skapa meningsfulla aktiviteter och en trygg miljö för barn? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss på Algebraskolan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: rekrytering@algebrautbildning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Algebrautbildning Fören
Stallvägen 2 (visa karta
)
423 55 TORSLANDA Arbetsplats
Algebraskolan Jobbnummer
9451096