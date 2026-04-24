Fritidslots
2026-04-24
Beskrivning
Vill du arbeta nära barn och unga och göra konkret skillnad i deras vardag?
Vi söker nu två fritidslotsar till en ny satsning som under perioden 2026-2028 kommer få vara med och bygga upp ett arbetssätt som skapar verkliga möjligheter till en meningsfull fritid - för de barn och unga som behöver det mest.
Projektet ska stärka skyddsfaktorer, minska ojämlikhet och bidra till ett mer förebyggande arbetssätt i linje med nya Socialtjänstlagen.
Som fritidslots arbetar du nära barn och unga som:
Har pågående eller avslutad kontakt med socialtjänsten
Riskerar att hamna utanför organiserad fritid
Behöver stöd för att hitta sammanhang, tillhörighet och meningsfulla aktiviteter
Din uppgift är inte att skapa nya aktiviteter - utan att öppna dörrar till de som redan finns.
Du blir en viktig länk mellan barn och unga, deras familjer och samhällets olika arenor och bidrar till att sänka trösklar och skapa tillit.
I rollen som fritidslots kommer du möta barn och unga individuellt och bygga förtroendefulla relationer och kartlägga intressen behov och hinder. I arbetet ingår även att lotsa till fritidsaktiviteter, föreningsliv och kulturverksamhet, vilket kan innebära att du i rollen behöver följa med vid första kontakt och skapa trygghet i nya sammanhang. I rollen kommer du även samverka med socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och andra aktörer samt bidra till att utveckla arbetssätt tillsammans med kollegor.
Arbetet kräver att du kan röra dig mellan olika miljöer och skapa kontakt med både unga och vuxna i deras vardag.
Som fritidslots är du projektanställd på heltid, där kvälls- och viss helgtjänstgöring kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning som fritidsledare, socialpedagog eller annan utbildning med inriktning mot socialt och relationsbaserat arbete med barn och unga som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med barn och unga inom fritidsverksamhet eller annat förebyggande och främjande arbete där relationsskapande är centralt
Har förståelse för socialtjänstens målgrupper och uppdrag
Är trygg i att arbeta relationsbaserat och självständigt
Har god samverkansförmåga och trivs i en roll där du bygger nätverk
Är flexibel, initiativtagande och lösningsfokuserad
Arbetet kräver att du är van vid att möta unga i deras vardag och kan omsätta relationer till konkreta insatser och aktiviteter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden, samt samverkan med andra kommunala aktörer, föreningsliv och civilsamhälle.Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Joakim Bernhardsson, Kommunal 031-3653551 Jobbnummer
9873953