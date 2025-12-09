Fritidsledare till Ung Fritid!
2025-12-09
Ung Fritid är en del av Fritidsavdelningen på Kultur- och fritidsförvaltningen i Kumla kommun. Förvaltningen skapar förutsättningar för goda livsvillkor för alla Kumlas invånare och besökare. Vi bidrar även till att skapa en meningsfull fritid genom upplevelser och att ge förutsättningar för kreativitet och hälsa.
Ung fritid består idag av två fritidsgårdar, Kvisten och Kumlaby, som är öppna måndag till lördag varje vecka och utöver våra fritidsgårdar jobbar personalen med andra aktiviteter kopplat till ungdomar, som tex lovaktiviteter, idrottsaktiviteter, utflykter med mera.
Ung Fritid Kumla är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), vilket innebär ett starkt fokus på ungdomars delaktighet och inflytande. Vi tror på att ungdomar utvecklas på bästa sätt i en miljö där de är delaktiga och är med och tar ansvar. Ung fritid tillhör fritidsavdelningen, som också driftar bland annat badhus, idrottsanläggningar, fritidsbanken, med mera.
Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med befintlig personal driva och utveckla Ung Fritids mötesplatser och kommunens allmänna ungdomsarbete.
Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten på någon av Kumlas två fritidsgårdar, Kvisten och Kumlaby, och i rastverksamheten på kommunens tre högstadieskolor. Mötet med ungdomar är det centrala i all vår verksamhet. Ditt jobb är att vara en trygg punkt för de ungdomar du möter och att jobba med ungdomars utveckling. Du kommer även att ansvara för ett eller flera uppdrag där kravet på att vara initiativrik, ansvarstagande och lyhörd för ungdomars tankar och önskemål är stort. Samverkan internt och externt förekommer.Kvalifikationer
Du som söker ska ha gymnasieexamen och körkort B. Det är önskvärt om du är utbildad fritidsledare. Utbildning som fritidspedagog eller annan högskoleutbildning med relevans för arbete med barn och unga är meriterande, exempelvis beteendevetare, folkhälsovetare, kulturvetare, socionom eller annan utbildning som anses relevant för uppgifterna. Som person är du strukturerad, självgående, kreativ och engagerad i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras. Varmt välkommen med din ansökan!
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
