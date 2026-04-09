Fritidsledare 75-100%, Uppsala
2026-04-09
Vår församling
Danmark-Funbo församling ligger i södra Uppsala. Området rymmer både landsbygd och förort och har en växande befolkning. I församlingen ingår tre kyrkor: Sävja kyrka, Danmarks kyrka och Funbo kyrka. Församlingen är regnbågscertifierad och arbetar medvetet med mångfaldsfrågor och inkludering. Nu söker vi en fritidsledare som kommer att ingå i barn- och ungdomsarbetslaget. Tjänsten innefattar arbete med barn, tonåringar och konfirmander.
Vår barn- och ungdomsverksamhet
I Danmark-Funbo församling träffas varje vecka barngrupper, körer, konfirmander och unga ledare i våra lokaler för samtal, lek, skapande och andakt. Dessutom innefattar vår barn- och ungdomsverksamhet öppna verksamheter såsom babykafé och öppen förskola för de yngsta barnen och deras föräldrar. Vi har goda relationer med Uppsala kommun och församlingens skolor och vill utveckla det samarbetet ytterligare.Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Som fritidsledare är du en viktig del av arbetet med barn och ungdomar i våra tre kyrkor, församlingshem och i församlingens närområde. Du har ett genuint intresse för barn och unga. Trivs i en roll där du får vara både ledare och relationsbyggare. Är kreativ, flexibel och ansvarstagande. Du har förmåga att skapa och driva verksamhet både på egen hand och tillsammans med övrig personal, gärna även utomhus.
Vi söker dig som är väl förankrad i Svenska kyrkans tro, liv och lära. Du känner dig trygg med att förmedla din tro och Svenska kyrkans tradition i våra verksamheter.
Du har fritidsledarutbildning, alternativt en annan pedagogisk utbildning för arbete med barn och unga som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Om anställningen
Tillsvidareanställning 75-100% med varierande arbetstider. Kvällstjänstgöring, helgtjänstgöring och läger ingår. Tillträde 17 augusti 2026 eller efter överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Du tillhör Svenska kyrkan och delar tro och värderingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: danmark-funbo.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danmark-Funbo församling
(org.nr 252004-2348), https://www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo
Carl Von Linnés Väg 2 (visa karta
)
757 56 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Danmark-Funbo Församling Kontakt
Facklig företrädare Kommunal
Patrik Sköldberg 010-442 88 29 Jobbnummer
9843725