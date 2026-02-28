Fritidsledare
Fritidsledare!
Vi söker en skicklig fritidsledare som brinner för att göra skillnad för elever, genom ett upplevelsebaserat lärande utomhus med fokus på friluftsliv.
Vi är en liten grundskola med tillhörande fritidshem på ca. 55 elever, som bedriver verksamhet utifrån styrdokument samt i Ur och Skurs metodik. Fritidshemmet består av en fritidspedagog och två fritidsledare. Fritidsverksamheten är till största del förlagd utomhus i närområdet och i vår skolskog. Hos oss arbetar skola och fritids mycket nära varandra och har även samplanering kring teman och event. Vi värdesätter och eftersträvar en samsyn i arbetet med eleverna över hela dagen. Vi har högt i tak och stöttar varandra samt har en positiv inställning till vårt arbete och varandra som gör att vi alla trivs och utvecklas. Vi är stolta över vår verksamhet och vill ge det bästa till våra elever.Publiceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som fritidsledare. Du har ett relationellt ledarskap och är trygg och säker i din yrkesroll med en förmåga att skapa en lustfylld lärmiljö. Du är positiv till fysisk aktivitet och är självklart nyfiken på I Ur och Skurs metoder.
Du är väl insatt i läroplanen för grundskolan och fritidshem. I samarbete med kollegor arbetar du för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans och fritidshemmets pedagogiska arbete. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor är viktiga egenskaper. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Tjänsten är deltid 75 % med tillträde omgående. Du kommer att arbeta i skolan på förmiddagarna och på fritids under eftermiddagarna. Vi erbjuder arbetskläder, pedagogiska måltider, friskvårsbidrag, friluftsaktiviteter, en organisation där individuell och kollektiv kompetensutveckling är högt prioriterad, närvarande skolledning med tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål.
Vill du vara med och medverka till att ge våra elever en positiv och meningsfull dag där kunskapsutveckling och social träning är i fokus, och ingå i ett arbetslag där arbetsglädjen och arbetsmoralen är hög. Rekrytering kommer att ske löpande.
Välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: ansokan@iurochskur.com Arbetsgivarens referens
