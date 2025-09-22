Fritidsledare
- Ett jobb som gör skillnad för våra ungdomar!
Tycker du om att jobba med ungdomar och vill bidra till att de har en meningsfull fritid? Vill du vara med och skapa förutsättningar för en utvecklande, trygg, drogfri och trivsam miljö? Då kan du vara den fritidsledare vi söker!
Välkommen till oss!
I Krokoms kommun har vi fritidsgårdar på fyra orter, Föllinge, Änge, Ås och Krokom. Just nu är vi i stort behov av personal på flera av våra gårdar. Vi söker både dig som vill jobba stadigvarande på 25% och dig som kan tänka dig en timanställning och jobba vid behov på en eller fler av våra fritidsgårdar. Meddela i din ansökan om du är intresserad av en deltidsanställning eller en timanställning.
Inom kultur och fritid arbetar 17 tillsvidareanställda men vi har även projekt- och timanställda. Vårt behov kan variera och vi håller därför ansökan öppen året runt. Just nu bedriver vi fritidsgårdsverksamhet i Ås, Krokom, Änge och Föllinge. Att arbeta med ungdomar är både roligt, varierande och utvecklande!
Avdelningen kultur och fritid ingår i område tillväxt inom kommunledningsförvaltningen. Samtliga verksamheter inom område tillväxt har ett ansvar att bidra till en hållbar tillväxt i Krokoms kommun. Här ryms avdelningarna näringsliv, fastighet, plan och trafik, renhållning, vatten och avlopp samt lärcentrum.
Kommunledningsförvaltningen försörjer tre nämnder; kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen sysselsätter ca 135 medarbetare och är uppdelad i område stab, område bygg och miljö samt område samhällsbyggnad och tillväxt.
En kväll som fritidsledare på fritidsgården
Att arbeta som fritidsledare på en fritidsgård är varierande och omfattar både operativt och administrativt arbete. Fritidsgårdarna är öppna på kvällstid mellan kl. 18.00-21.00 och målgruppen är i första hand högstadie- och gymnasieungdomar.
Du ansvarar för att planera, driva och utveckla fritidsgårdens verksamhet i samverkan med lokala föreningar, skolan och andra organisationer. Du är en viktig länk mellan ungdomarna och olika instanser. I ditt arbete har du också ett nära samarbete med kommunens ungdomskultursamordnare.
Du ingår i ett team som arbetar för att nå så många ungdomar som möjligt och ge dem en meningsfull fritid. Ni arbetar utifrån ett främjande perspektiv där ni erbjuder barn och unga en meningsfull och aktivitetsbaserad fritid som bygger på delaktighet och inflytande.
Din kompetens
Du brinner för att arbeta med fritidsgårdarnas målgrupp och vill arbeta för att skapa en utvecklande, trygg, drogfri och trivsam miljö. Du har god samarbetsförmåga och har lätt att knyta kontakter med såväl unga som gamla. Du tycker om att ta initiativ och känner ansvar för att utveckla verksamheten.
• Du har god erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
• Du är utbildad fritidsledare eller har en annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig eller relevant.
• Vi begär utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande
• Du är trygg med att arbeta främjande och förebyggande och du har medvetenhet om normkritiskt och demokratiskt arbete.
Övrig information
Vår ambition är att kunna hålla våra fritidsgårdar öppna 2 kvällar i veckan mellan 18.00-21.00. Vi söker därför både dig som kan jobba enstaka pass på timmar och dig som är villig att jobba stadigvarande på 25%.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Ta chansen att bidra till en aktiv och givande fritid för alla invånare i Krokoms kommun. Vi ser fram emot din ansökan!
Mikael Jonsson, kultur- och fritidschef
Kontaktperson för tjänsten
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
0640- 162 72 louise.ohnstedt@krokom.se
Mikael Jonsson, kultur- och fritidschef
0640-163 26mikael.jonsson@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Individuell och differentierad
