Fritidslärare/Fritidspedagog

Orrvikens skola är en F-6 skola med cirka 140 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Orrvikens skola har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utvecklaverksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våraelever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som fritidspedagog ska du stödja barnens utveckling och deras lärande. Du är den personen som kommer att stötta elever i deras skolarbete och finns med hela dagen och får därav en helhetsbild av hur eleven och gruppen fungerar både under skoltid och under fritidsverksamheten.
Din arbetsuppgift är att bedriva undervisning på fritidshemmet. Du kommer att ansvara för planering, genomförandet, dokumentation och uppföljningar. Samarbete med övriga arbetslaget och hemmet är viktigt för att säkerställa att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Behovet av att anpassa verksamheten för att möta alla är ett stort och viktigt uppdrag.
Tjänsten innebär också att du ska vara tillgänglig under raster då du ska stötta elever i behov av stöd eller ha rastaktiviteter.
Din kompetens
• Legitimerad fritidspedagog/grundlärare i fritidshem eller annan liknade erfarenhet.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Du har god kunskap om fritidshemmets styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Du har ett starkt intresse att utveckla undervisningen och stödja elever i deras lärandeprocess.
• Din elevsyn stämmer överens med läroplanens värdegrundsintentioner.
• Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
• Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet.
• Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta med elever med NPF eller elever inom anpassad grundskola då samarbetet och samverkan med skolans övriga verksamhet sker regelbundet.
• Du har körkort.
Vi söker dig!
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du är flexibel och kan hitta nya lösningar. Du är självgående och trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har en god förmåga att skapa relationer med både elever och med kollegor.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan.
