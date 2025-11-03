Fritidschef
2025-11-03
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Fritidschef - Värnamo kommun
Värnamo kommun är en kommun med stark ambition att utvecklas och växa.
Vår vision lyder: "Värnamo kommun den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar".
Målet är att invånare och besökare i Värnamo kommunen upplever ett attraktivt och rikt utbud på fritidsaktiviteter i hela kommunen med ett tydligt fokus på folkhälsa.
Fritidsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för ett fortsatt utvecklande och ändamålsenligt fritidsliv i hela kommunen och detta tillsammans med föreningar och andra aktörer.
Värnamo kommun har ett brett och varierat utbud av fritidsanläggningar och ett rikt föreningsliv. Värnamo kommun är även starkt profilerat inom friluftsområdet och i arbete syftande till att stödja medborgarna till aktiv fritid och stärkta förutsättningar till god hälsa.
Till tjänsten som Fritidschef så söker vi en kommunikativ och samlande ledare som bygger förtroende och skapar engagemang. Du är utvecklingsinriktad och modig, med förmågan att både stärka befintliga värden och leda förändringsarbete med både energi och struktur. I ditt ledarskap finns det både förmågan att arbeta strategiskt samt vara relationsskapande.
Omfattning
Fritidsavdelningen omfattar cirka 35 medarbetare och består av följande verksamheter:
- Idrotts- och fritidsanläggningar inklusive simhall och kommunala friluftsbad
- Föreningsstöd och lokalbokning
- Hälsocenter, stöd för hälsosam livsstil för alla åldrar, t.ex. fysisk aktivitet på recept (FaR)
- Friluftsliv och projekt
Uppdraget
Som fritidschef kommer ditt uppdrag bland annat att vara:
- Styra och leda arbetet vid avdelningen, vilket omfattar ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsledning, vara chef över andra chefer där målstyrning med motiverande och tillitsbaserat ledarskap är centralt
- Bistå förvaltningschefen inför teknik- och fritidsnämnden gällande fritidsverksamheten
- Företräda kommunens fritidsverksamhet i dialog med interna och externa samarbetspartners
- Utveckla strategier och underlag för en växande och en aktiv fritidsverksamhet i hela kommunen
- Arbeta förvaltnings- och kommunövergripande med kommunens långsiktiga utveckling och utmaningar inom fritidsområdet
- Företräda kommunen gällande fritidsfrågor i olika externa sammanhang och nätverk
Du kommer att vara underställd förvaltningschefen vid teknik- och fritidsförvaltningen och kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Vi tror att du har en relevant akademisk utbildning samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet som chef och ledare, gärna inom fritidsområdet. Du har ett strategiskt helhetstänkande och kan balansera mål och medel i förhållande till resultat.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och trivs med att arbeta nära och tillsammans med andra. I din chefsroll har du förmågan att skapa goda resultat genom andra. Du delegerar, utmanar och du är pedagogisk och entusiasmerande.
Du är en person med kreativa egenskaper som vill vara delaktig och drivande i ett ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbete.
Som chef är du självständig med en god kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt - att se framåt och skapa engagemang är egenskaper du känner igen hos dig själv. Du har relevant IT-kompetens och dina språkkunskaper i svenska är mycket goda.
Självklart är tidigare erfarenheter av att jobba i ledande befattning inom fritidsverksamhet en merit, men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
