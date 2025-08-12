Fritidschef
Piteå kommun arbetarför att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling tillsammans med människorna i Piteå, näringslivet och föreningarna med en sträva efter att vara Sveriges bästa plats att bo på. Vi erbjuder dig ett arbete där du får utvecklas, ha mer av kul och göra skillnad.
Kultur, park och fritidsförvaltningen är inne i en spännande fas och står inför stora utvecklings- och anläggningsprojekt. Vill du vara med och skapa meningsfull fritid för invånare i alla åldrar? Som avdelningschef fritid får du en nyckelroll i att leda, utveckla och samordna kommunens idrotts- och fritidsverksamhet. Du ansvarar för att skapa attraktiva och inkluderande idrotts- och fritidsmiljöer där människor kan vara aktiva, mötas och må bra. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Avdelning fritid omfattar simhallar, anläggningar och Lindbäcksstadion som är egna enheter med enhetschefer samt föreningsstöd och lokalbokning. Rollen som avdelningschef innebär att leda ett engagerat team av chefer och medarbetare i nära samarbete med föreningsliv, andra förvaltningar och olika samhällsaktörer.
• Strategiskt och operativt leda fritidsavdelningen
• Ansvara för budget, personal och verksamhetsutveckling
• Initiera och driva projekt inom anläggning, skärgård, fritid och föreningsstöd
• Arbeta för ökad delaktighet och inkludering i fritidsutbudet
• Vara en aktiv del i kultur, park och fritidsförvaltningens ledningsgrupp
Välkommen med din ansökan senast 250907
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från verksamhetsområdet alternativt en utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi tror att du har arbetat som chef ett flertal år samt har erfarenhet av att leda genom andra ledare. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och förstår samt respekterar förutsättningarna i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor samt erfarenhet från föreningslivet. Tjänsten förutsätter ett intresse för idrotts - och fritidsfrågor.
Som person är du strukturerad, trygg och lyhörd ledare. Du är tydlig i ditt ledarskap, vinner medarbetarnas förtroende, inspirerar och skapar en kultur, där vilja, arbetsglädje och olikheter integreras på ett värdeskapande sätt. Du har god samarbetsförmåga och strävar efter att i samspel med andra hitta fungerande vägar framåt. Du är bra på att kommunicera och att skriva, presentera och förklara samband på ett enkelt och tydligt sätt. Goda digitala kunskaper, (vi arbetar med Microsoft 365) och B-körkort är en förutsättning för tjänsten.
Mer om tjänsten
Då nuvarande avdelningschef finns kvar i organisationen kommer ett bra överlämnande och introduktion vara möjligt. Tillträdesdag enlig överenskommelse.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Kultur, park och fritid är en av av kommunens sju förvaltningar. Den är en av de mindre förvaltningarna med totalt ca 130 medarbetare plus ett 30-tal säsongsanställda inom parken. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:www.pitea.se
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Läs mer - Move to Piteå Ersättning
