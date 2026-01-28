Fritidsassistent, vikariepool timanställning
2026-01-28
Timvikarie till Ungas fritid
Ungas fritid är en öppen verksamhet för ungdomar 13-18 år i Svedala kommun och erbjuder trygga och inkluderande mötesplatser i Svedala och Bara, med öppningar vid behov i Klågerup. Verksamheten bygger på ungdomsinflytande och delaktighet med målet att skapa en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen.
Vi söker nu timvikarier som kan bemanna våra öppna verksamheter vid behov, ofta med kort varsel.
Har du engagemang för ungdomar och trivs med att arbeta relationsskapande i en öppen verksamhet? Då är du välkommen att söka tjänsten som timvikarie hos oss!
Uppdrag
Som timvikarie på Ungas fritid arbetar du främjande och relationsskapande på våra öppna mötesplatser för ungdomar. Du får möjlighet att bidra till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande fritid för ungdomar i kommunen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Bygga relationer med ungdomar och stödja deras utveckling
• Skapa en trygg och positiv miljö där alla känner sig välkomna
• Följa verksamhetens rutiner och riktlinjer
• Vid behov ha kontakt med vårdnadshavare
Som timvikarie förväntas du arbeta på mötesplatserna i Svedala och Bara, och vid behov även på Klågerup. Våra öppettider är:
• Måndag, onsdag, torsdag kl. 15.00-21.00
• Fredagar kl. 15.00-23.00
• Lördagar kl. 15.00-21.00
Som timvikarie blir du bokad vid behov, ofta med kort varsel.
Kompetens
För att trivas i rollen som timvikarie på Ungas fritid ser vi gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis fritidsledare, socialpedagogik eller annan relevant inriktning
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna inom öppen fritidsverksamhet
• En trygg och initiativrik personlighet, samt god kommunikativ förmåga
• Förmåga att hantera konflikter och skapa en positiv mötesplats
• B-körkort
Du ska kunna uppvisa ett aktuellt utdrag från belastningsregistret för "Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" vid eventuell anställning. Belastningsregistret kan beställas via Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Bemanning kvällstid vid behov och med kort varsel: måndag, onsdag och torsdag kl. 15.00-21.00, fredagar kl. 15.00-23.00 och lördagar kl. 15.00-21.00.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Samordnare Ungas fritid
Nicole Stigenholm nicole.stigenholm@svedala.se 070-989 64 24 Jobbnummer
9708420