Frisörstol uthyres Centrala Norrköping
Vi söker en driven och självgående frisör som vill hyra stol i vår trevliga salong i centrala Norrköping (Vattengränden 13).
Salongen är väletablerad och har tre arbetsplatser. Just nu finns möjlighet att hyra en stol och bli en del av vår verksamhet. Vi ser gärna ett samarbete där du driver din egen kundkrets samtidigt som vi arbetar tillsammans i en positiv och professionell miljö.
Vi erbjuder:
Centralt läge med god tillgänglighet
Trevlig och fräsch salong
Möjlighet till samarbete och utveckling
Flexibilitet att arbeta med egna kunder
Vi söker dig som:
Är utbildad/ har erfaranhet frisör
Har egen kundkrets
Är ansvarstagande och serviceinriktad
Vill arbeta i en kreativ och social miljö
Öppettider:
Måndag-fredag kl. 09:00-18:00
Låter detta intressant? Tveka inte att höra av dig för mer information! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: nezar1978.8@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Youssef, Nezar
Vattengränden 13 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Youssef Nezar Kontakt
Nezar Youssef nezar1978.8@gmail.com 011161180 Jobbnummer
