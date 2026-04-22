Frisörstol uthyres Centrala Norrköping

Youssef, Nezar / Hälsojobb / Norrköping
2026-04-22


Visa alla hälsojobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Youssef, Nezar i Norrköping

Vi söker en driven och självgående frisör som vill hyra stol i vår trevliga salong i centrala Norrköping (Vattengränden 13).
Salongen är väletablerad och har tre arbetsplatser. Just nu finns möjlighet att hyra en stol och bli en del av vår verksamhet. Vi ser gärna ett samarbete där du driver din egen kundkrets samtidigt som vi arbetar tillsammans i en positiv och professionell miljö.
Vi erbjuder:
Centralt läge med god tillgänglighet
Trevlig och fräsch salong
Möjlighet till samarbete och utveckling
Flexibilitet att arbeta med egna kunder

Vi söker dig som:
Är utbildad/ har erfaranhet frisör
Har egen kundkrets
Är ansvarstagande och serviceinriktad
Vill arbeta i en kreativ och social miljö

Öppettider:
Måndag-fredag kl. 09:00-18:00
Låter detta intressant? Tveka inte att höra av dig för mer information!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: nezar1978.8@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Youssef, Nezar
Vattengränden 13 (visa karta)
602 22  NORRKÖPING

Arbetsplats
Youssef Nezar

Kontakt
Nezar Youssef
nezar1978.8@gmail.com
011161180

Jobbnummer
9870497

Prenumerera på jobb från Youssef, Nezar

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Youssef, Nezar: