Frisör heltid/deltid

Hair Cut Handen AB / Hälsojobb / Haninge
2026-02-15


Vi söker en frisör till vårt team!

Är du en kreativ och serviceinriktad frisör med passion för hår och stil? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet, gemenskap och utveckling står i fokus? Då kan du vara den vi söker

Vi söker dig som:

Är utbildad frisör
Har erfarenhet inom dam, herr och barnklippning
Är driven, noggrann och har känsla för service
Trivs i ett team men jobbar också självständigt

Salongen är belägen i Haninge
Tillträde: Enligt överenskommelse

Låter det intressant?
Skicka din ansökan till [e-postadress] eller kom förbi salongen och säg hej

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: haircuthanden@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hair Cut Handen AB (org.nr 556964-6325)
Haninge Centrum (visa karta)
136 46  HANDEN

Jobbnummer
9743226

