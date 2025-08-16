Frisör heltid/deltid
2025-08-16
Vi söker en frisör till vårt team!
Är du en kreativ och serviceinriktad frisör med passion för hår och stil? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet, gemenskap och utveckling står i fokus? Då kan du vara den vi söker
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör
Har erfarenhet inom dam, herr och barnklippning
Är driven, noggrann och har känsla för service
Trivs i ett team men jobbar också självständigt
Salongen är belägen i Haninge
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till [e-postadress] eller kom förbi salongen och säg hej Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: haircuthanden@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hair Cut Handen AB
(org.nr 556964-6325)
Haninge Centrum (visa karta
)
136 46 HANDEN Jobbnummer
9461499