Frisör , Barberare

Om jobbet
Vi söker en Duktig herrfrisör!
Är du en herrfrisör och har erfaren och som brinner för stil och service, Då vill vi gärna ha dig i vårt team!
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, trevliga kollegor och en chans att utvecklas i en välbesökt salong.
Vi söker dig som:
_ Har erfarenhet av herrklippning och rakning
_ Är social, noggrann och serviceinriktad
_ Vill arbeta i en modern salong med god kundkrets
Låter det intressant!
Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att träffa dig!
Kontakta oss via: 045580708 eller Info@wesambarberare.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Mail
E-post: Info@wesambarberare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559160-0514)
Borgmästaregatan 24 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Jobbnummer
