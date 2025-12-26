frisör
KM Hair & Barbershop AB / Hälsojobb / Huddinge Visa alla hälsojobb i Huddinge
2025-12-26
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KM Hair & Barbershop AB i Huddinge
Hej!
Vi söker just dig som vill arbeta i vårt team som består av engagerade, varma och kreativa kollegor. Vi brinner för vårt yrke och hjälper alltid varandra att utvecklas och ta nästa steg.
Vi arbetar i en inspirerande och modern miljö och söker dig som är kreativ, erfaren och passionerad i ditt arbete. Du älskar färg, har ett öga för detaljer och brinner för att ge varje kund en unik upplevelse, anpassad efter kundens önskemål.
Du är positiv, engagerad och serviceinriktad samt tar ansvar både för ditt eget arbete och för teamet.
Du bör ha några års erfarenhet som frisör eller barberare och trivas i en miljö där kreativitet, kvalitet och utveckling står i fokus.
Tjänsten är på deltid.
Vi söker dam- och herrfrisör eller barberare.
Du ska kunna behärska svenska språket eller engelska . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: mill-88@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "frisör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KM Hair & Barbershop AB
(org.nr 559319-2809) Jobbnummer
9663945