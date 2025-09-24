Frisör

Salong Harmoni 73 AB / Hälsojobb / Jönköping
2025-09-24


Vi söker dig som är engagerad och glad tje, som inte är rädd för att ta egna initiativ samt positiv attityd och kundorienterad. Du behöver vara lyhörd för att kunna svara på kundernas frågor på ett bra sätt, och inspirera dem. Att deras besök blir något utöver det vanliga ser du som dagens största mission.
Du kan vara nyexad eller ha jobbat i många år. Det viktigaste är att du älskar yrket och gillar att ha roligt på jobbet.
Vi ser framemot att höra från dig. Skicka ditt cv redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
E-post: harmonisalong@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong Harmoni 73 AB (org.nr 559477-2039)
Strandängstorget 1 (visa karta)
555 94  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Harmoni 73 AB, Salong

Kontakt
Suzana Touma
harmonisalong@gmail.com
036-8601666

Jobbnummer
9525305

