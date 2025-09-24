Frisör
2025-09-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi söker dig som är engagerad och glad tje, som inte är rädd för att ta egna initiativ samt positiv attityd och kundorienterad. Du behöver vara lyhörd för att kunna svara på kundernas frågor på ett bra sätt, och inspirera dem. Att deras besök blir något utöver det vanliga ser du som dagens största mission.
Du kan vara nyexad eller ha jobbat i många år. Det viktigaste är att du älskar yrket och gillar att ha roligt på jobbet.
Vi ser framemot att höra från dig. Skicka ditt cv redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
E-post: harmonisalong@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salong Harmoni 73 AB
(org.nr 559477-2039)
Strandängstorget 1 (visa karta
)
555 94 JÖNKÖPING Arbetsplats
Harmoni 73 AB, Salong Kontakt
Suzana Touma harmonisalong@gmail.com 036-8601666 Jobbnummer
9525305