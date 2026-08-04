Franchisetagare - Piteå
Scorett Footwear AB / Chefsjobb / Piteå Visa alla chefsjobb i Piteå
2026-08-04
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Scorett-gruppen är en av Sveriges ledande skokedjor inom detaljhandeln. Vi arbetar med att till varje säsong ta fram ett attraktivt sortiment med mycket hög kvalitet, trendfaktor och god komfort för både herr och dam. Vi ger alla medarbetare god produktkompetens och chans till utveckling och karriär – vilket är nyckeln till vår framgång. Vi arbetar också för en hållbar utveckling!
Brinner du för försäljning och entreprenörskap? Gillar du tanken på att vara din egen chef och att få utveckla din egen verksamhet i ett framgångsrikt och beprövat affärskoncept? Då kanske vårt franchiseerbjudande kan vara något för dig.
Som Franchisetagare driver du din egen butik i Scoretts-gruppens verksamhetsregi i nära samarbete med Scoretts övriga butiker. Som medlem i franchise-teamet får du ta del av Scoretts beprövade och välfungerade affärsidé, väletablerade varumärken och kundkrets. Du kommer driva din egen butik med stöd från Scorett genom bland annat inledande utbildning, tillgång till Scoretts sortiment, utbud och marknadsföringsplan.
Att ingå i vårt Franchiseavtal ger dig otaliga möjligheter. Du får chansen att växa som människa i din roll som egen företagare, medan du samtidigt kan utveckla en framgångsrik butik utifrån eget driv och engagemang.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av detaljhandeln
Brinner för sälj och service
Är arbetsvillig, driven och tävlingsinriktad
Motiveras av entreprenörskap
Känner passion för skor och mode i allmänhet
Känner du igen dig i ovan?
Scorett kan då erbjuda dig att inom företagets trygga ramar få möjligheten att öppna en franchisebutik i en av Sveriges ledande skokedjor. Vi har två olika upplägg att välja mellan, dels ett traditionellt franchiseupplägg och en annan variant som inte kräver eget kapital.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scorett Footwear AB
(org.nr 556350-7747)
941 32 PITEÅ Jobbnummer
10022010