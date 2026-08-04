Är du redo att utvecklas och skapa nya möjligheter?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Valdemarsvik Visa alla säljarjobb i Valdemarsvik
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige
På Exaltera Marketing handlar försäljning om mer än att nå mål – det handlar om människor, utveckling och att våga utmana sig själv. Vi söker dig som vill ha ett arbete där du får växa, lära dig nya saker och varje dag se resultatet av din egen insats.
Nu söker vi nya säljare med utgångspunkt i Valdemarsvik.
Ett jobb för dig som vill framåt
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och kunddialoger hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Hos oss får du en varierad vardag där du utvecklar din kommunikation, ditt självförtroende och dina säljkunskaper. Du behöver inte kunna allt från början – vi ger dig rätt verktyg, utbildning och stöd för att du ska kunna lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Valdemarsvik och blir en del av ett team där vi peppar varandra, delar erfarenheter och arbetar tillsammans för att nå framgång.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
En arbetsplats med energi, gemenskap och stark lagkänsla
Vi belönar driv och engagemang
När du gör det lilla extra vill vi uppmärksamma det. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi tror att du
Gillar att träffa nya människor
Är nyfiken och vill utvecklas
Har en positiv inställning och gillar utmaningar
Trivs med att arbeta mot mål
Vill vara en del av ett team där alla bidrar
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, energi och viljan att utvecklas.
Ta nästa steg med oss
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, bygga erfarenhet och skapa möjligheter för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Valdemarsvik. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
615 32 VALDEMARSVIK Jobbnummer
10022004