Hitta ditt nästa steg med Exaltera Marketing - vi söker säljare
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Söderköping Visa alla säljarjobb i Söderköping
2026-08-04
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Söderköping
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige
Letar du efter ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och vara en del av ett team som vill framåt? Hos Exaltera Marketing får du möjligheten att bygga erfarenhet, växa som person och skapa resultat tillsammans med engagerade kollegor.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Söderköping.
En möjlighet att utvecklas varje dag
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och kunddialoger hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Det här är en roll för dig som gillar variation och vill utvecklas i praktiken. Du får möjlighet att stärka din kommunikation, bygga självförtroende och lära dig försäljning från grunden i en miljö där du får stöd hela vägen.
Du utgår från vårt kontor i Söderköping och blir en del av ett team där vi värdesätter energi, gemenskap och att hjälpa varandra att lyckas.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och positiv atmosfär
Vi gillar att uppmärksamma framgång
Hos oss ska engagemang märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Tycker om att möta människor och skapa nya relationer
Är positiv och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Är engagerad och tar ansvar för din egen utveckling
Vill vara en del av ett team där alla bidrar
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, vilja att lära och en positiv energi är de viktigaste faktorerna för att lyckas.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, bygga erfarenhet och påverka din egen framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Söderköping. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
614 32 SÖDERKÖPING Jobbnummer
10022006