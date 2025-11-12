Framtidens journalistlärare sökes!
2025-11-12
Kalix Folkhögskola är vackert belägen vid Kalixälvens mynning, ett par kilometer från Kalix centrum i Norrbottens län. Huvudman för skolan är SV:s (Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten). Idag utgör Kalix folkhögskola ett utbildningsalternativ för cirka 250 studerande varje år, vilket gör att vi är en relativt stor folkhögskola med anor ända sedan år 1939. Skolan har förändrats mycket under senare år och eftersom vi följer samhällsutvecklingen är det viktigt att vara flexibel för att kunna hantera uppdraget på ett bra sätt.
Skolan erbjuder både utbildningar på plats och distansutbildningar inom olika områden, vilket ger ett mycket varierat utbud.
Kunskap är dagens mest eftersökta tillgång och på Kalix Folkhögskola ser vi till att bidra till folkbildningen med visionen att ha varje enskild individ i fokus.
Nu behöver vi stärka vårt lärarteam då kursansvarig för vår mycket populära Journalistutbildning går vidare till nytt uppdrag.
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens journalister och som brinner för att stötta andra till ett yrke i en spännande medievärld. Vi tror att du som söker har en gedigen bakgrund inom journalistik, god insyn i branschen med ett brett kontaktnät. Men du ska även ha förmågan att dela med dig av dina kunskaper till andra. Du behöver helt enkelt ha en vilja och ett genuint engagemang att skapa något unikt för våra deltagare.
Vår journalistutbildning är framförallt upplagd som en distansutbildning med några träffar per år på Kalix folkhögskola. Det är därför meriterande om du har goda digitala kunskaper med dig i bagaget.
Det är en merit om du har erfarenhet från folkbildning. Vår vision är FRAMTID, vilket också speglar den flexibilitet som råder i samhället och som reflekterar vår verksamhet. Mångfald, gemenskap och glädje genomsyrar våra utbildningar och det är vi måna om att hålla fast vid på skolan. Vi vill göra studier möjligt för alla!
Det är också viktigt för oss att du delar vår pedagogiska idé om lärande i en social kontext som folkbildningen vilar på. Folkbildningen skiljer sig från övriga skolformer varför möjligheterna är många. Vi ser både jämn könsfördelning och mångfald som en styrka och välkomnar därmed ansökningar från människor med olika bakgrund.
Du söker tjänsten genom att skicka in CV och personligt brev via mail till: daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se
Urvalet sker löpande med intervjuer.
