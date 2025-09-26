Fpga-Utvecklare Rymd
2025-09-26
På Unibap Space Solutions utvecklar och tillverkar vi hårdvara, mjukvara och tjänster för pålitlig och intelligent Edge Computing i rymden. Våra lösningar förbättrar realtidsövervakning och högkapacitetskommunikation, och gör varje uppdrag mer agilt och kostnadseffektivt.
Om jobbet
Är du intresserad av en flexibel in-house utvecklingsroll som låter dig utmana dig själv professionellt?
Vill du arbeta i ett skickligt team inom rymdindustrin?
Bli en del av vårt team som FPGA Utvecklare och hjälp till att forma banbrytande lösningar för våra kunder.
Ditt fokus kommer att ligga på att delta i design, utveckling och underhåll av Unibaps olika lösningar. Detta innebär att du arbetar med både datorhårdvara och mjukvarudesign för Unibaps produkter för rymden.
Huvudsakliga ansvarsområden Utveckla nya generationer av satellitdatorer, från krav och design till test, underhåll och support.
Designa och implementera FPGA-baserade system.
Kommunicera och samarbeta med kunder och underleverantörer, samt ge support.
Stödja olika delar av utvecklingsarbetet från hårdvarudesign till mjukvaruanpassning, i både kund- och utvecklingsprojekt.
Skriva och granska dokumentation, inklusive krav, designbeskrivningar och produktionsunderlag.
Utveckla SystemVerilog/Verilog kodning, från design till implementering och verifiering.
• och ibland
C-programmering av drivrutiner i Linux
Delta i anbuds- och offertarbete
Delta i arbete kring teknisk roadmap och planera framtida utveckling
Delta i utveckling av Unibaps framework och applikationer.
Vi söker följande erfarenheter och färdigheter
Tekniska färdighetskrav
FPGA (helst Microsemi)
System Verilog
System Engineering
C, C++
FreeRTOS
Linux
Meriterande färdigheter
Git
Vunit
Python
Tcl
Övriga krav Flytande i svenska
Goda kunskaper i engelska
Går du vidare i denna rekryteringsprocess så kommer vi att göra en kontroll mot brottsregistret.
Tjänsten är placerad internt hos oss, men vissa av de uppdrag vi utför åt våra kunder kan kräva placering i säkerhetsklass. Det innebär att du i sådana fall behöver genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För vissa uppdrag kan även svenskt medborgarskap vara ett krav från uppdragsgivaren.
Om dig
Vi tror att du har arbetat + 5 år med datorhårdvara och utveckling av inbyggda system, särskilt med FPGAer. Du är driven, en lagspelare som är van att ta initiativ och du kommunicerar väl.
Du vet hur man hanterar krav, design och tester för att uppnå rätt resultat gällande både leverans och långsiktigt underhåll. Du är van att arbeta i projektform och vet hur man prioriterar arbetet, identifierar och kommunicerar risker/okända faktorer och du föreslår även alternativa lösningar vid behov.
Du har inget emot att hjälpa till med alla typer av uppgifter tillsammans med dina kollegor för att genomföra framgångsrika projekt och leverera högkvalitativa produkter.
Varför Unibap?
På Unibap värdesätter vi samarbete, innovation och strävan efter att vara i framkant i en spännande bransch. Du kommer att få möjlighet att vara med och forma framtidens rymdteknik i en stödjande och engagerande miljö med utrymme att växa.
Så här ansöker du:
Unipap samarbetar med Thalamus i denna rekrytering, vid frågor är du välkommen att kontakta Thalamus rekryterare Eva Baumgartner, 070-593 65 20 eller Camilla Molander, 070-307 12 50.
Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 25/10-25. För kandidater som går vidare i processen kommer en bakgrundskontroll att ske.
Följ med oss och bli en del av något stort!
Som anställd hos Unibap Space Solutions AB får du ta del av ett förmånspaket som inkluderar följande:
30 dagars semester
ITP1 tjänstepension
Omfattande försäkringspaket inklusive privat sjukvård och medicinska kontroller
Årlig friskvårdsersättning
Generös föräldraledighet Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Camilla Molander camilla.molander@thalamus.se 0046 70 307 12 50 Jobbnummer
9529487