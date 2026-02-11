Fpga-Specialist
Är du en FPGA-specialist som drivs av att utveckla avancerade lösningar? Combitech söker nu dig som vill vara med och forma framtiden inom högteknologisk utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta i spännande projekt i en dynamisk miljö där innovation och kreativitet står i fokus.
Din roll som FPGA-specialist
Som FPGA-specialist hos oss Combitech får du arbeta med design och utveckling av FPGA-baserade system. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat digital design, VHDL-programmering och testning och verifiering av FPGA-kretsar. Du kommer självklart samarbeta nära med andra ingenjörer och tekniker för att säkerställa att vi levererar högkvalitativa produkter till våra kunder.
Du kommer att vara en del av ett kompetent team där du får använda din expertis för att skapa lösningar som bidrar till ett bättre samhälle.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildningsbakgrund inom elektronik, teknisk fysik eller datorteknik, samt erfarenhet av FPGA-design och programmering. Du bör ha goda kunskaper i VHDL och ha arbetat med FPGA-designverktyg som Xilinx eller Altera. Du kan kommunicera på både svenska och engelska obehindrat.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och har en stark vilja att utvecklas. Du trivs med att arbeta i team och har god kommunikationsförmåga.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Kristin Rosenhall, rekryterande chef, kristin.rosenhall (@) combitech.com
