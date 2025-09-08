Fotvårdsterapeut till Vårdcentralen Skoghall
Vill du vara en del av en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus? Då hoppas vi att du är vår nya kollega!
Din arbetsplats
Primärvården är basen i den värmländska vården och vi finns till för att ge en god och nära vård till alla i Värmland genom livets alla skeden.
Vårdcentralen Skoghall, belägen i Hammarö kommun, är en välfungerande vårdcentral med erfaren och engagerad personal. Vi har cirka 16 900 listade patienter och är cirka 50 personal. På vårdcentralen arbetar olika professioner tillsammans i team för att erbjuda våra patienter en god vård.
Vi har en god och nära kontakt mellan våra olika yrkesprofessioner vilket är en viktig del i vår verksamhet. Vårdcentralen leds av två enhetschefer. Tillsammans med slutenvården och kommunerna arbetar vi för en sömlös vård för våra gemensamma patienter.
På vårdcentralen Skoghall jobbar flera läkare som bedriver forskning. Det innebär att vi är med och utvecklar vården och skapar bättre förutsättningar för våra patienter genom att höja vårdkvalitén. På vårdcentralen erbjuder vi våra patienter bland annat läkarmottagning, diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, hypertonimottagning, distriktssköterskemottagning, sköterskemottagning, undersköterskemottagning, prickmottagning, samtalsmottagning, KBT, psykolog, rehabkoordinator och laboratorium.
Vi söker nu en fotvårdsspecialist som vill arbeta tillsammans med erfarna distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, KBT-terapeuter, och psykologer.
Vi erbjuder en individuell och gemensam kompetensutveckling. Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och erbjuder friskvårdsersättning med ett stort utbud man kan söka ersättning för. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus. Vi följer patienterna genom livets alla skeden.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi erbjuder fotvårdsbehandling främst till patienter med diabetes som alla erbjuds bedömning, utbildning om egenvård och uppföljning efter behov. Patienter med andra diagnoser, framför allt psoriasis, med behov av medicinsk fotvård kan också erbjudas behandling. Alla behandlingar utförs efter remiss. Vi har ett nära samarbete med kommunens äldreomsorg.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med utbildning som medicinsk fotterapeut/fotvårdsspecialist (minst 20 veckors utbildning) eller ettårig eftergymnasial utbildning till fotterapeut/fotvårdsspecialist eller motsvarande utbildning. Det är meriterande om du har genomgången grund- och fördjupningskurs i fotvårdsterapi i diabetesvård samt om du har erfarenhet av arbete på vårdcentral eller mottagning. Svenska flytande i tal och skrift är en förutsättning för arbetet.
Som person är du strukturerad, självgående och har en helhetssyn. Du är dessutom social och duktig på att skapa och vårda relationer.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
