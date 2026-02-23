Fotograf
2026-02-23
#jobbjustnu Vi söker dig med bildsinne för hantering, fotografering och publicering av varor som läggs ut på auktion. Arbetet är fysiskt krävande och sker ofta under tidspress.
Vi söker dig som har lätt hand och stark arm, samt förståelse för och erfarenhet av studiofotografering samt redigeringsarbete.
Du måste vara noggrann, och eftersom arbetet innehåller korrekturläsning begär vi också mycket god svenska i tal och skrift.
Har du intresse för konst, konsthantverk eller antikviteter är det meriterande, likaså tidigare erfarenhet av produktfotografering.
Övrigt; att vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter inom auktionshuset Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: michael@garpenhus.se Arbetsgivarens referens
