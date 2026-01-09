Förvaltningsledare IT till Region Blekinge
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar.
Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Nu söker vi en Förvaltningsledare IT med placering på avdelning It utveckling och koordinering.
Avdelningen ansvarar primärt för system- och integrationsutveckling samt objektledning.
Om jobbet
Inom Region Blekinge arbetar vi enligt styrmodell pm3 och utför arbetet enligt ITIL-processer.
Pm3 är en verksamhetsstyrd modell som skapar värde genom nära samarbete mellan regionens olika verksamheter och IT, vilket innebär att du bli en viktig kontakt mot verksamhetens representanter i vår styrmodell.
I din roll som Förvaltningsledare IT erbjuds du ett omväxlande och utvecklande uppdrag och du får huvudsakligt ansvar för förvaltning och utveckling av verksamheternas IT-stöd.
I din roll ansvarar du exempelvis för att följande genomförs:
- Problemlösning, planering, koordinering samt prioritering av de aktiviteter som faller inom ditt ansvarsområde
- Aktivt föra ett nära samarbete med olika representanter inom ditt område där ni tillsammans driver verksamhetens tjänster mot långsiktighet och kvalitet
- Säkerställa att prioriterade aktiviteter genomförs i samarbete med det tekniska teamet
- Bevakning så att vi från ett tekniskt perspektiv säkerställer att verksamhetens objektplaner och projekt uppfylls enligt uppsatta direktiv
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot IT, alternativt annan jämförbar utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som söker har tidigare erfarenhet från liknande roller inom IT-drift och/eller systemförvaltning med ett stort intresse och erfarenhet av ledarskap och arbetsledning, informellt eller formellt. Vidare har du en mycket god datorvana med goda kunskaper i att kunna uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du socialt och positivt driven med en vilja att få arbetet gjort och med god kvalité som utgångspunkt. För oss är kvalitet en viktig faktor då Region Blekinges olika verksamheter arbetar med livskritiska funktioner och tjänster.
Du har förutom en positiv inställning och ett högt engagemang även en förmåga att tänka resultatinriktat. Du delar aktivt med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt samarbetar och gör ditt yttersta för att nå verksamhetens uppsatta mål.
Tidvis kan arbetsbelastningen vara hög vilket även ställer stora krav på att du har förmågan att vara flexibel och egenskapen att ställa om utefter nya förutsättningar.
För din kännedom krigsplacerar Region Blekinge all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade, för dem görs säkerhetsprövning med registerkontroll.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Låter detta som en spännande roll för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
