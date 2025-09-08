Förvaltningschef medborgarförvaltningen
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt? Vill du vara med och utveckla Värnamo kommun i en tid av spännande förändringar? Då kan du vara den vi söker till rollen som förvaltningschef för Medborgarförvaltningen.
Medborgarförvaltningen arbetar med frågor som hör till medborgarnämnden och omfattar viktiga verksamhetsområden som individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen består av sektioner som spänner över förebyggande insatser, utredning barn och unga, familjerätt, vuxen, ekonomiskt bistånd samt administration och service. Vårt uppdrag är att fullgöra kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen, kompletterande lagstiftning, samt att arbeta med integrations- och fritidsfrågor.
Som förvaltningschef är du ytterst ansvarig att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och verksamhetsutveckling. Din viktigaste uppgift är att leda förvaltningens ledningsgrupp, som består av sju enhetschefer och en verksamhetschef. Verksamhetschefen är din närmaste kollega och tillika biträdande förvaltningschef. I din roll som chef över andra chefer arbetar du nära med verksamhetschefen för att säkerställa ett motiverande och tillitsbaserat ledarskap i hela organisationen. Du är även chef för medarbetare som arbetar inom förvaltningens stab, vilket omfattar kvalitetsutvecklare, it-utvecklare, systemförvaltare och nämndsekreterare. Du rapporterar till din politiska nämnd - medborgarnämnden - och som tjänsteman är du direkt underställd Värnamo kommuns kommundirektör. Du ingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med övriga förvaltningschefer och arbetar där med kommunövergripande frågor. Detta innebär att du bygger nära samarbeten med både politiker och övriga förvaltningar
Värnamo kommun står inför en spännande tid med omställningsarbete, inte minst kopplat till den nya socialtjänstlagen. I rollen som förvaltningschef driver du utvecklingsarbetet och samverkar strategiskt med andra kommuner och regionen. Ditt engagemang är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet i vår verksamhet.
Till tjänsten som förvaltningschef för medborgarförvaltningen så söker vi en kommunikativ och samlande ledare som bygger förtroende och skapar engagemang. Du är utvecklingsinriktad och modig, med förmågan att leda förändringsarbete med både energi och struktur. I ditt ledarskap finns det både förmågan att arbeta strategiskt samt vara relationsskapande. Du är skicklig på att prioritera i komplexa miljöer och att bygga hållbara samarbeten. Ditt ödmjuka och coachande ledarskap skapar en miljö där medarbetare motiveras att ta ansvar och utvecklas.
Välkommen med din intresseanmälan
senast 2025-10-05. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Catrine Nilsson-Gärd
. Urval påbörjas efter sista dag för intresseanmälan. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Leda och utveckla förvaltningen
Budget- och ekonomiansvar
Se till att politiska beslut implementeras samt agera länk mellan politiken och den operativa verksamheten
Kvalitetsarbete samt uppföljning
Extern samverkan och representationKvalifikationer
Högskoleutbildning inom området eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete
Flerårig erfarenhet av chefsuppdrag, inklusive att leda andra chefer
Erfarenhet av att bygga upp och utveckla tillitsfulla relationer med olika intressenter
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, gärna inom kommun och du har kunskap om det kommunala uppdraget och den politiska processen
Erfarenhet av arbete inom individ och familjeomsorg alternativt arbetsmarknadsfrågor
Erfarenhet av myndighetsutövningOm företaget
Värnamo kommun Upphandlingsförvaltningen
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i. Läs mer om oss på www.varnamo.se Ersättning
