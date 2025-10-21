Förvaltare
2025-10-21
Vi på Future People söker en förvaltare till vår kund i Högdalen/Rågsved. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Förvaltaren ansvarar för ett team på elva personer bestående av biträdande förvaltare, reparatör och nio husvärdar. Rollen rapporterar till enhetschef för förvaltningen.
Uppdraget innebär att leda och utveckla teamet samt säkerställa en effektiv och hållbar förvaltning av fastighetsbeståndet. Arbetet omfattar ekonomiskt ansvar, budgetuppföljning, kundservice, leverantörsrelationer och daglig drift.
Ansvar:
Säkerställa fastigheternas affärsmässiga och tekniska utveckling.
Delta i och driva utvecklingsfrågor i samverkan med externa aktörer.
Ansvara för kundinformation och service.
Följa myndighetskrav och lagar kopplade till fastighetsägande.
Driva kvalitets-, säkerhets- och miljöarbete.
Utveckla medarbetare genom tydligt och coachande ledarskap.
Driva mindre projekt och följa upp leverantörsavtal.
Ansvara för daglig förvaltning och fungerande service i fastigheterna.
Förvaltaren ska löpande följa ansvarsområden och bidra till att uppnå verksamhetens mål enligt gällande plan.
Placering på kontor i södra Stockholm med möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter. Rollen kräver även närvaro på övriga kontor för möten.
Obligatoriska krav:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsområdet.
Minst fem års erfarenhet av fastighetsförvaltning med kundkontakt.
Minst fem års erfarenhet av personalansvar.
Grundläggande kunskap i fastighetsekonomi och företagsekonomi.
Grundläggande kunskap i fastighetsjuridik.
Grundläggande kunskap i bygg- och installationsteknik.
Erfarenhet av projektarbete, beställarroll och avtalsuppföljning.
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift samt engelska.
Datorvana, inklusive Officepaketet och affärssystem.
B-körkort.
Personliga egenskaper
Serviceinriktad och lösningsorienterad.
Strukturerad och noggrann.
God kommunikatör med stark social förmåga.
Självständig, ansvarstagande och initiativrik.
Förmåga att leda och motivera medarbetare.
Omvärldsorienterad och utvecklingsinriktad.
Tillgänglighet Uppdraget startar snarast och pågår under tolv månader med möjlighet till förlängning.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid (38,25h)
Start: 1/12-2025
Sista ansökningsdagen: 27/10-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till oss på Future People! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
