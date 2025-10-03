Förvaltare
2025-10-03
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar långsiktigt med att erbjuda en bredd av hyresrätter där människor trivs, känner sig trygga och vill bo kvar. Med stort engagemang kombinerar vi affärsmässighet med samhällsansvar, och vi har kul på vägen!
Nu söker vi en erfaren och engagerad förvaltare med stark vilja att skapa resultat. Tjänsten kan utgå från vårt kontor i Falun, där du får nära till erfarenhetsutbyte med förvaltare som ansvarar för Falun och Borlänge. Om du föredrar att ha din placering i Säter eller Avesta är det också möjligt - vi är flexibla med placeringsort. Oavsett utgångspunkt innebär rollen regelbundet arbete på plats i både Avesta och Säter, vilket gör resor i tjänsten till en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Du har det övergripande ansvaret för fastighetsbeståndet i Avesta och Säter, samt personalansvar för en uthyrare och tre tekniker. I rollen spelar du en central roll i att driva verksamheten framåt och nå uppsatta mål.
Du leder ett engagerat team och verkar som en närvarande, coachande och tydlig ledare. Du följer upp arbetet dagligen, tar bort hinder och ser varje individ. Genom att sätta gemensamma mål, skapa delaktighet och ge rätt stöd, både operativt och strategiskt, bidrar du till ett team som trivs och levererar.
Ansvarsområden
Som förvaltare har du ett affärskritiskt ansvar med fokus på:
Lönsamhet, driftnetto och fastighetsvärde
Budget, prognos och ekonomisk rapportering
Långsiktig underhållsplanering och genomförande
Operativt ledarskap och personalansvar
Hyresgästkontakt, trivsel och trygghet i boendemiljön
Arbetsmiljöansvar inom ditt förvaltningsområde
Ditt bestånd omfattar cirka 900 lägenheter inom Avesta och Säter. Du rapporterar till områdeschef Region Norr och har nära samverkan med flera stödfunktioner inom Sveafastigheter, t.ex. inom teknik, uthyrning, hållbarhet och ekonomi.Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning, gärna från ett privat bostadsbolag, och som är van att arbeta självständigt med helhetsansvar för ditt förvaltningsområde. Du har haft personalansvar och har erfarenhet av att leda och utveckla team i det dagliga arbetet. Som ledare är du närvarande, coachande och tydlig och du vet att ett välfungerande team är en viktig förutsättning för god förvaltning. Du är trygg i att ge återkoppling, följa upp och driva arbetet framåt. Struktur, ansvarstagande och ett affärsmässigt fokus är självklara delar i ditt sätt att arbeta och du motiveras av att skapa långsiktiga resultat tillsammans med andra.
Formella krav för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av bostadsförvaltning med självständigt ansvar för ekonomisk rapportering
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och teamutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort då resor inom regionen förekommer.
Vi erbjuder
Hos Sveafastigheter får du arbeta i ett värderingsstyrt bolag där samhällsnytta, affär och hållbarhet går hand i hand. Du får ett stort mandat att driva din verksamhet, tillgång till ett starkt internt stöd och blir en del av en arbetskultur där vi utvecklas tillsammans.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Tillsammans skapar vi attraktiva, trygga och hållbara bostäder där människor vill leva - nu och i framtiden!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
