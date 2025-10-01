Förvaltare
Sveafastigheter Services AB / Fastighetsskötarjobb / Skellefteå Visa alla fastighetsskötarjobb i Skellefteå
2025-10-01
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveafastigheter Services AB i Skellefteå
, Umeå
, Gävle
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar långsiktigt med att erbjuda en bredd av hyresrätter där människor trivs, känner sig trygga och vill bo kvar. Med stort engagemang kombinerar vi affärsmässighet med samhällsansvar - och vi har kul på vägen.
Vi söker nu en erfaren och affärsdriven förvaltare med placering i Skellefteå.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Vi söker dig som är affärsmässig, handlingskraftig och en tydlig ledare till rollen som förvaltare för vårt bostadsbestånd i Boden och Skellefteå som idag består av 1600 lägenheter. Du kommer att ha ett helhetsansvar för både fastigheterna och teamet, och du har en avgörande roll i att utveckla verksamheten mot uppsatta mål och resultat.
Du leder ett engagerat team bestående av en biträdande förvaltare, två uthyrare och fem fastighetstekniker. Ditt främsta fokus är att skapa förutsättningar för att teamet ska lyckas - genom tydligt ledarskap, daglig uppföljning och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du coachar dina medarbetare, sätter gemensamma mål, följer upp leverans och skapar en kultur där resultat och kundnöjdhet går hand i hand.
Som förvaltare har du ett affärskritiskt ansvar med fokus på:
Lönsamhet, driftnetto och fastighetsvärde
Budget, prognos och ekonomisk rapportering
Långsiktig underhållsplanering och genomförande
Operativt ledarskap och personalansvar
Hyresgästkontakt, trivsel och trygghet i boendemiljön
Arbetsmiljöansvar inom ditt förvaltningsområde.
Du rapporterar till områdeschef Region Norr och du har till din stöttning nära samverkan med flera stödfunktioner inom Sveafastigheter.Profil
Vi söker dig som kombinerar stark affärsförståelse med ett närvarande och utvecklande ledarskap. Du är kommunikativ, tydlig och strukturerad i din styrning, med förmåga att engagera och följa upp på ett hållbart sätt.
Formella krav för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av bostadsförvaltning med självständigt ansvar för ekonomisk rapportering
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och teamutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort då resor inom regionen förekommer.
Vi erbjuder
Hos Sveafastigheter får du arbeta i ett värderingsstyrt bolag där samhällsnytta, affär och hållbarhet går hand i hand. Du får stort mandat att driva din verksamhet, ett starkt stöd från kollegor i hela landet - och en arbetskultur där vi både utmanar och uppmuntrar varandra varje dag.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Tillsammans skapar vi attraktiva, trygga och hållbara bostäder där människor vill leva - nu och i framtiden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveafastigheter Services AB
(org.nr 559449-4337), https://sveafastigheter.se/
931 50 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9535189