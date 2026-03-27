Förvaltare - Klient och Klientplattform
2026-03-27
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Som förvaltare för myndighetens klienter och klientplattformar har du det övergripande ansvaret för att säkerställa att våra klienttjänster är säkra, robusta och ändamålsenliga. Du arbetar strategiskt och koordinerande - med fokus på förvaltning, styrning och utveckling snarare än daglig drift. Till din hjälp har du dedikerade team som ansvarar för det operativa arbetet. Du leder arbetet med att planera, samordna och vidareutveckla myndighetens klientlösningar så att de uppfyller både verksamhetens behov och de krav som ställs enligt lagstiftning, förordningar samt relevanta nationella och internationella standarder.
Det innebär att du ansvarar för:
tjänstens hela livscykel, inklusive förvaltningsplan och roadmap,
medverka i utvecklingen av nya klienttjänster för att möta verksamhetens behov
samordnar beroenden mot närliggande plattformar, tjänster och projekt
planera och följer upp drift, förvaltning och vidareutveckling av plattformarna
säkerställer att leveranser följer gällande krav på säkerhet, tillgänglighet och regelefterlevnad
planera, budgeterar samt följa upp det ekonomiska utfallet
Rollen innebär inget personalansvar, men du har en tydlig ledarroll i att styra, prioritera och följa upp arbetet. Du rapporterar till sektionschef och samarbetar nära både verksamheten, IT-organisationen och externa leverantörer. Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor inom Sverige kan förekomma.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten IT-arbetsplats som tillhör avdelningen Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi ser att du har:
relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
flera års erfarenhet av förvaltning eller styrning av IT-tjänster
vana av att samordna arbete mellan verksamhet och IT
planera leveranser och förflyttningarcerfarenhet av förvaltning, tjänsteansvar, applikationsförvaltning eller produktägarskap inom IT - gärna med fokus på klientlösningar
mycket goda kunskaper i tal och skrift på både svenska och engelska
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
god förståelse för regelverk, standarder och processer kopplade till IT-tjänsteleverans (t.ex. ITIL, ISO 27001, NIS2, RÖS, TEMPEST eller motsvarande)
klientlösningar baserade på Windows
Infrastructure as Code
budgetering och ekonomisk uppföljning kopplat till tjänsteleverans
arbete inom verksamhet med höga krav på säkerhet, regelefterlevnad och spårbarhet
större organisationer, komplexa
arbetat i privat sektor
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och via ansökningsknappen senast den 26:e april!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Daniel Åkerstedt. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
