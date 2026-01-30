Förstelärare till Augustenborgsskolan
2026-01-30
Är du en riktigt skicklig pedagog som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Då kan du vara den vi söker när vi nu söker en förstelärare till Augustenborgsskolan.
Augustenborgsskolan har idag nio engagerade förstelärare som bedriver den pedagogiska utvecklingen på uppdrag av ledningsgruppen. Som förstelärare ska du systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla kvalitén i undervisningen samt skolans i skolans systematiska kvalitetsarbete. Under ledning av rektor ska du som förstelärare genom ledning och samordning i vardagen skapa förutsättningar för varje elevs bästa skola. I din roll som förstelärare ska du samarbeta med övriga förstelärare för att säkerställa en verksamhet med hög kvalité. Du arbetar ämnesoberoende med utveckling av skolans åtaganden.
Huvuddelen av din tjänst är undervisning. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 7-9. För att vara aktuell för rollen som förstelärare har du minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning som behörig lärare inom skolväsendet. Du har god erfarenhet av att leda kollegialt lärande på skolan och besitter gedigen kunskap inom språkutvecklande arbete inom ramen för ditt ämne.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda och vägleda andra lärare samt att driva utvecklingsprocesser utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser det även som ett plus om du har arbetat med genrepedagogik.
Som person har du en god förmåga att organisera ditt arbete genom planering och struktur. Du är en lagspelare som genom din samarbetsvilja och tillitsfulla inställning skapar goda relationer med dina kollegor. Med ett starkt eget driv och ett coachande ledarskap motiverar du andra och för pedagogiska processer framåt. Du drivs av en nyfikenhet att ständigt lära nytt och förbättra verksamheten, samtidigt som din optimism och uthållighet gör att du ser möjligheter och lösningar i vardagens utmaningar.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en F-9-skola i Malmös södra innerstad med cirka 700 elever. Skolan är mångkulturell med elever och personal från många olika delar av världen. Här möter du nyfikna elever med stor vilja att utvecklas och lära. På skolan arbetar vi i arbetslag tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Du har en verksamhetsnära skolledning som förväntar sig att du tar ansvar för din egen, dina kollegors och skolans gemensamma utveckling. Samarbete är en central del av vårt arbetssätt. Det finns tydliga strukturer för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Vi utvecklar genrepedagogik och värdegrundsarbete på hela skolan. Skolan är en del av Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med cirka 80 skolor, 6 500 medarbetare och 36 000 elever. Här erbjuds en arbetsplats där vi växer, utvecklas och utmanas tillsammans varje dag. Tillsammans arbetar vi för varje elevs bästa skola och för att skapa goda förutsättningar för lärande, arbetsmiljö och hållbar utveckling i Malmö.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor åk 7-9
Rawa Gharib rawa.gharib@malmo.se 076-8714473 Jobbnummer
