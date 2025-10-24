Förstelärare NO 7-9 till Rosenlundsskolan
2025-10-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Lärglädje börjar med dig.
Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Är du redo att ta nästa steg i din lärarroll? Då är det här jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Som förstelärare kommer du vara drivande i utvecklings- och pedagogiska frågor och ha en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet. Du arbetar i första hand med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du initierar och driver projekt i syfte att utveckla undervisningen och du är en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet.
Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra, följa upp, analysera och därmed förbättra undervisningen och utveckla verksamheten. Undervisningen genomsyras av språkutvecklande arbetssätt och tillgängligt lärande, eftersom dessa är fundament i elevers lärande och utveckling.
Du kommer att undervisa i biologi, fysik, kemi och teknik i åk 7-9 och ha mentorsansvar i klass. Du tillhör ett arbetslag samt ämneslag NO. I ämneslag engelska är du ämneslagsledare och har i uppdrag att tillsammans med dina kollegor arbeta med att utveckla undervisningen. Du förväntas vara delaktig i SKA-arbetet på skolan och tillsammans med övriga förstelärare på skolan bidra till skolans kompetensutveckling.
Uppdraget är ett förordnande på tre år, där du har en tillsvidaretjänst som lärare i botten.
Välkommen till oss
Rosenlundsskolan ligger centralt i Jönköpings östra stadsdelar och är världen i miniatyr. Vi är stolta över vår mångfald och vet att den berikar hela skoldagen. På Rosenlundsskolan 7-9 går ca 550 elever och här arbetar 60 personal. Vi är en arbetsplats som präglas av en trygg och positiv atmosfär, vilket elevernas årliga trygghetsenkät och medarbetarenkäten visar.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/rosenlundsskolan-7-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har arbetat som legitimerad lärare i biologi, fysik och kemi i minst fyra år. Som förstelärare samarbetar du med skolledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen. Du är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag och kommunövergripande. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, föräldrar och medarbetare. Viktigt är också att vara en god förebild, ha tydliga förväntningar på eleverna och vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas och nå goda resultat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
- Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
- CV
- Lärarlegitimation
- Examensbevis
- Studieintyg
- Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)
- Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag. https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarareochlektor.4.74fef9ab15548f0b80089e.html
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Verksamhetsutvecklare Mattias Erliden mailto:mattias.erliden@jonkoping.se
eller Annika Svensson, mailto:annika.svensson1@jonkoping.sehttps://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som förstelärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
