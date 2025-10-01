Förstärkning Leveransteam
2025-10-01
Vi behöver stärka upp vårt leveransteam med ytterligare en person.
Plantairum är ett företag och vi arbetar med växtinredningar till företag, offentlig miljö och många andra. Vi planerar, levererar och sköter om allt från golvplanteringar till växtväggar, träd och mossa, utomhusplanteringar i hela Västra Götaland, Halland och Småland med huvudkontor i Borås. Vår nya kollega kommer utgå från Borås där leveransteamet finns.
Vi är ett gäng som bryr oss om varandra, våra kunder och våra växter, därför kommer vi lägga stor vikt vid vem du är som person för att passa in bra i teamet.
Vad innefattar tjänsten?
På ett litet företag med snabba beslutsvägar kan två dagar se väldigt olika ut. Leveransteamet ser till att lokalerna är i ordning inför och efter våra leveranser. Du är med och planerar, planterar och packar leveranserna som sen kan ske någonstans inom vårt geografiska område. Ute hos kund är det du som pratar med kontaktperson och är ansiktet utåt för företaget. Leveranserna sker med hjälp av instruktioner från ansvarig säljare.
Leveransplanering sker tillsammans med säljarna, vid behov är ansvarig säljare också delaktig på leveranserna. Vi hjälper även till med en del service-leveranser
Vem är du?
Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och fysiskt stark. Eftersom vi levererar en bredd av produkter, bland annat mosstavlor och växtväggar där vi borrar och fäster i kunds väggar bör du vara händigt lagd. Du trivs på ett mindre företag där vi tillsammans planerar våra arbetsdagar. Våra kunder värdesätter flexibilitet, noggrannhet och en toppen-service från oss när vi är ute på plats vilket vi litar på att du kan leverera!
Önskvärt är att du har ett intresse för växter, men framför allt ett intresse att lära!
B-körkort är ett krav!
Vad erbjuder vi?
En chans att växa tillsammans med företaget, att bli en del av vår fantastiska grupp och uppleva ett fritt och varierande arbete. Hos oss har du möjlighet att vara delaktig i planering och utveckling av vårt och ditt arbetssätt på leverans och plantering.
Ansök nu! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten skall tillsättas så snart som möjligt
Skicka din ansökan till charlotte@plantairum.se
Kontakt: Charlotte Wennerlund
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
