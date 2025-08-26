Första receptionist Blå Huset
Blå Huset Hotell Umeå AB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
2025-08-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blå Huset Hotell Umeå AB i Umeå
Blå Huset hotell Umeå AB driver idag sju verksamheter. Vi har skapat koncept och upplevelser som med sin höga kvalitet kan konkurrera med världens bästa hotell och restauranger. Vi erbjuder starka koncept med uppseendeväckande arkitektur och design.
I vår familj finner du våra två hotell, Stora Hotellet och U&Me, vår konferensanläggning P5, vår restaurang Gotthards krog, hantverksbageriet Kulturbageriet, Fika! och den anrika herrgården Sävargården.
Tack vare våra satsningar har vi byggt starka varumärken med högt satta ambitioner, satsningar som under åren uppmärksammats och drivit intresse både för oss och Umeå. Så vill vi fortsätta framåt och då ska sägas att ingenting av det vi har gjort eller vill göra hade varit möjligt om vi inte bars upp av alla genuina, passionerade medarbetare som älskar att ge varje gäst, såväl Umeåbor som tillresta besökare, en personlig och minnesvärd upplevelse.
1:a Receptionist till Blå Huset
Är du en mästare i värdskap? Är du passionerad när det kommer till att skapa minnesvärda gästupplevelser? Trivs du med att leda och utveckla ett team för att bygga den ultimata servicekulturen? Då behöver du inte leta längre - din nästa utmaning väntar här!
Som 1:a receptionist för Stora Hotellet och U&Me Hotel ansvarar du och receptionschefen för gästens totalupplevelse hos oss från start till mål. Du tillsammans med receptionschefen ansvarar för hela receptionsteamet som ska leverera värdskap i världsklass i varje gästmöte. Det innebär en ledarroll som kräver inspiration, målsättning och uppföljning, teamwork och kreativitet. Du är fullt ut personalansvarig samt ekonomiskt ansvarig för just din avdelning.
Som person är du trygg, du har mycket energi och ett skratt som smittar. Du ser med enkelhet på möjligheter att lösa problem, stora som små, och du ser alltid till gästens resa hos oss i första hand. Du är kommunikativ och omhändertagande, du är tydlig och du är duktig på att sätta mål och följa upp dem - för du vet att detta är nyckeln till att skapa resultat. Du är en inspirerande kraft som skapar och bygger teamets vilja att driva framåt - tillsammans!
Som en del av receptionsteamet för Stora Hotellet och U&Me har du en social och utåtriktad roll som i det dagliga arbetet alltid fokuserar på att leverera service på förstklassig nivå. Du jobbar i huvudsak med drift av receptionen där du hanterar in- och utcheckning, välkomnar gäster, löser deras önskemål och problem samt betar av administrativa uppgifter som bokningar och fakturahantering. Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Gästbemötande i världsklass, premiumservice och hög tillgänglighet för gästen.
Att i det dagliga arbetet sträva efter att leverera ett värdskap utöver det vanliga.
Daglig drift av receptionen, t.ex in- och utcheckningar, bokningar och fakturahantering.
Aktivt värva medlemmar till Best Western Rewards
Driva merförsäljning så som uppgradering av rum och tillval. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort leende, en positiv inställning och ett genuint engagemang för magin som uppstår i det lyckade gästmötet. Du har en bred förståelse för hur ett varmt värdskap och ett personligt bemötande kan ta gästupplevelsen till en helt ny nivå. Vi söker en 1:a receptionist som utmärker sig med sin goda service och tar varje tillfälle att förmedla det lilla extra till våra gäster. Du är också;
Stresstålig, lösningsfokuserad och uppmärksam på gästens behov
Ordningsam & noggrann
Tycker om att jobba under varierat tempo
Fungerar bra i team
Har 1 år som hotellreceptionist eller liknande roll inom service på ditt CV
Ledarskaperfarenheter är meriterande
Talar flytande svenska och har goda kunskaper inom engelska tal/skrift
Meriterande
Kännedom om bokningssystemen Opera Cloud
Eftergymnasial utbildning inom hotell/turism/restaurang/service management
Erfarenhet av att jobba med service och värdskap
Erfarenhet av att jobba inom ett Best Western hotell
Kännedom om Umeå som besöksstad
Språk
Tjänsten är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 1 oktober, vi intervjuar löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blå Huset Hotell Umeå AB
(org.nr 556548-9316), https://blahuset.nu/ Arbetsplats
Blå Huset Kontakt
Jessika Hultman jessika.hultman@storahotelletumea.se 076-6773171 Jobbnummer
9477262