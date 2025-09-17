Första linjens chef måltidsvärdar
2025-09-17
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Till kostverksamheten på Västerviks sjukhus söker vi en chef till våra måltidsvärdar som
tillsammans bidrar till att generera Sveriges bästa sjukhusmat och våra patienters välbefinnande.
Du ansvarar för måltidsvärdarnas uppdrag att servera frukost, mellanmål, lunch, fika samt middag på sjukhusets vårdavdelningar, vilket innebär att man säkerställer den sista och viktiga kvalitetskontrollen i kostprocessen.
Som 1:a linjens chef ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och miljö. Du leder, planerar, samordnar, följer upp och utvecklar verksamheten. Du arbetar kontinuerligt för en attraktiv arbetsplats som främjas av lagarbete och ett aktivt utvecklings- och förbättringsarbete.
Som chef för måltidsvärdarna har du ett nära samarbete med 1:a linjens chef för kök/café/restaurang på Västerviks sjukhus. Du samarbetar också med andra chefer och övriga funktioner inom Kost och Lokalvård samt inom Region Kalmar län. Du ingår i basenhetens
ledningsgrupp där vi tillsammans utvecklar verksamheten för att skapa mervärde för patienter och
kunder samt hållbarhet i hela måltidskedjan.
Om dig
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant högskoleutbildning, gärna inom kost. Vi ser också gärna att du har ledarutbildning och/eller flera års erfarenhet av arbetsledande funktion. Du har ett genuint intresse för människor och mat med förmåga och vilja att driva och utveckla verksamheten. Som ledare är du trygg, tydlig och inspirerar och motiverar din omgivning. Du skapar tillit och laganda i gruppen genom att lyssna, kommunicera och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. En god kommunikativ förmåga samt ett närvarande och utvecklande ledarskap är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Administrativa färdigheter och erfarenhet behövs. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att den vi söker har en positiv grundsyn och agerar utifrån Region Kalmar läns värdegrund med ett öppet, engagerat och kunnigt ledarskap. I Region Kalmar län arbetar vi med och utbildar våra chefer inom det utvecklande ledarskapet (UL). Det kännetecknas av att man är ett föredöme, visar personlig omtanke och inspirerar och motiverar sina medarbetare. Läs gärna mer om det här: Ledare och chef | Region Kalmar Län.
Löpande rekrytering tillämpas.
Din framtida arbetsplats
Basenhet kost- och lokalvård ansvarar för hela måltidskedjan, från att maten lagas i köken till att den serveras till patienterna på avdelningarna och besökare i restauranger och caféer, samt för lokalvården i Region Kalmar läns alla verksamheter. Vår lokalvård ligger i topp när vi jämförs med andra regioner och enligt landets patienter serverar vi Sveriges bästa sjukhusmat, vilket vi är mycket stolta över. Inom basenheten är vi ca 200 medarbetare, för oss är arbetsglädje och trivsel viktigt - vi strävar efter att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser!
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
