Forsmark Engineering Program 2026: Reaktorsäkerhetsingenjör
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Gävle
2026-01-17
Vi erbjuder en unik möjlighet att påbörja din karriär som reaktorsäkerhetsingenjör inom elområdet hos Forsmark, en vital del av Sveriges energiförsörjning. Genom vårt etablerade talangprogram får du en omfattande introduktion och stöd för att utvecklas i en roll inom kärnkraften. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Här har du som har ett intresse för el och kärnkraft en unik möjlighet att utvecklas som reaktorsäkerhetsingenjör inom elområdet. Denna tjänst riktar sig till dig som ser dig göra en karriär inom kärnkraften och utvecklas på Forsmark.
I denna roll kommer ditt fokus ligga på säkerhetsgranskning. Du kommer tillhöra en grupp om 12-13 personer, varav ni är 2-3 som jobbar med säkerhetsgranskning. Ni kommer även ha kontakt med andra grupper som jobbar med säkerhetsgranskning inom enheten, men mot andra områden.
Du erbjuds
• Heltidsarbete varvat med träffsäkra utbildningar för att maximera din utveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
• Analys och inläsning: Du sätter dig in i komplexa tekniska underlag och dokumentation rörande elsystemen för att förstå föreslagna ändringar eller befintliga konstruktioner.
• Identifiering av säkerhetsfrågor: Med ett kritiskt öga identifierar du potentiella säkerhetsrisker och analyserar hur olika eltekniska lösningar påverkar reaktorsäkerheten i stort.
• Samverkan och dialog: Säkerhetsarbete är ett lagspel. Du bollar löpande tekniska frågeställningar med berörda parter och experter för att få en helhetsbild av systemens beroenden.
• Granskning och rapportskrivning: Du sammanställer dina slutsatser i skriftliga granskningsrapporter där du tydligt formulerar kommentarer och eventuella krav på åtgärder.
• Kvalitetssäkring genom bemötande: Du driver dialogen med de ansvariga för underlaget för att säkerställa en gemensam förståelse av dina kommentarer och att de åtgärdas på ett korrekt sätt.
VI SÖKER DIG SOM
• Civilingenjör inom elektroteknik, teknisk fysik eller energisystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ: Du kan kommunicera på ett diplomatiskt och pedagogiskt sätt
• Strukturerad: Du kommer behandla stora mängder data, viktigt att inget faller mellan stolarna
• Ansvarstagande: Du värdesätter att göra bra ifrån dig och ser till att ditt arbete håller hög kvalitet
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Forsmark här
Heltid Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
