Forsmark Engineering Program 2026: Reaktorsäkerhetsingenjör Beräkningar
2026-01-17
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
Vi erbjuder en unik möjlighet att påbörja din karriär som Reaktorsäkerhetsingenjör inom elområdet hos Forsmark, en vital del av Sveriges energiförsörjning. Genom vårt etablerade talangprogram får du en omfattande introduktion och stöd för att utvecklas i en roll inom kärnkraften. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Här har du som har ett intresse för el och kärnkraft en unik möjlighet att utvecklas som reaktorsäkerhetsingenjör inom elområdet. Denna tjänst riktar sig till dig som ser dig göra en karriär inom kärnkraften och utvecklas på Forsmark.
Som reaktorsäkerhetsingenjör bygger du modeller av verkligheten. För att förstå hur anläggningen beter sig vid olika scenarier arbetar du med att skapa noggranna simuleringar. Du kommer höra till en grupp om totalt 12-13 personer, varav ditt närmsta team är 4 personer. Du får en mentor i denna grupp som tar extra ansvar över att introducera dig för arbetet.
Du erbjuds
• Heltidsarbete varvat med träffsäkra utbildningar för att maximera din utveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Dina arbetsuppgifter
• Informationsinsamling: Du agerar detektiv i både digitala arkiv och fysiska ritningar för att hitta teknisk data om specifika komponenter.
• Modellering i PowerFactory: Du bygger och kör simuleringar för att analysera anläggningens dynamik.
• Scripting: För dig som gillar programmering finns stora möjligheter att effektivisera arbetet genom att skriva script.
• Projektarbete: Du deltar i spännande förnyelseprojekt där du bidrar med dina beräkningar och samarbetar i en bred projektorganisation.
• Dokumentation: Du sammanställer dina analyser i tekniska rapporter som ligger till grund för viktiga beslut.
VI SÖKER DIG SOM
• Civilingenjör inom elektroteknik, teknisk fysik eller energisystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då det behövs i arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam: du kan arbeta strukturerat, hålla koll på och separera stora mängder data.
• Ansvarstagande: du tar ansvar för framdrivandet av arbetet, och vågar fråga om hjälp när du behöver
• Respektfull: arbetet innefattar mycket samarbete, och du är en viktig del i att det flyter på bra
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
