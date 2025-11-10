Förskollärare, våren 2026
2025-11-10
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Kroppefjälls förskola ligger i Dals Rostock i Melleruds kommun. Här finns en stor och inspirerande utomhusmiljö med närhet till skog och mark vilket ger goda möjligheter till en härlig och lärorik utevistelse. Förskolan har i nuläget tre avdelningar med barn i åldrarna 1-4 år samt en avdelning med barn i åldrarna 4-5 år. Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär pedagogiskt arbete på Kroppefjälls förskola med barn i åldrarna 1-4 år. Du kommer att arbeta i arbetslag där du ska planera, dokumentera samt utvärdera verksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån förskolans läroplan och kvalitetsplan. Du kommer också att ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under våren 2026. Kvalifikationer
Du ska vara utbildad förskollärare.
Som person ska du vara driven och engagerad i det pedagogiska arbetet på förskolan. Det är viktigt att du är ansvarstagande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga där du väljer att se möjligheter och lösningar i vardagen. Du ska vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter, både planerade och oförutsedda.
Du ska ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Kontakt
Tf rektor
Ulrika Pettersson ulrika.pettersson@mellerud.se 0530-18050 Jobbnummer
9595926